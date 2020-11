Dpcm: numeretti contestati, logiche illogiche, colori verdi di rabbia e cabaret istituzionali

Fatti, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start

La capienza dei mezzi pubblici sarà ridotta al 50% dal 6 novembre, quando entrano in vigore le restrizioni su scuola e attività commerciali; era dell'80% fino a oggi quando le restrizioni su scuola, spostamenti e attività non c'erano. Qual è la logica?

Oltre a farsi intervistare coreanamente da Floris in tv, ora dopo 9 mesi dalla pandemia scende in campo il ministro della Salute che firmerà qualche ordinanza. C'è finalmente Speranza.

Emiliano in Puglia e De Luca in Campania chiudono le elementari benché non siano in zona rossahttps://t.co/aAWUL065yx

— Michele Arnese (@Michele_Arnese) November 5, 2020