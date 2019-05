Crescita economica e gap di genere. Che cosa emerge dal report Eige

Tutte le conclusioni del rapporto dell’Eige, l’Istituto di studi di genere della Ue sul superamento della segregazione di genere nell’istruzione e nel mercato del lavoro. Il post di Alessandra Servidori

L’Eige – Istituto di studi genere della Ue – ha pubblicato una relazione che esamina un aspetto della piattaforma d’azione di Pechino (BPfA), come richiesto dalle presidenze del Consiglio dell’Unione europea basandosi sul rapporto Studio e lavoro nell’Ue per genere ed esplora i progressi nel superamento della segregazione di genere educativa e occupazionale nell’Ue. Il rapporto rivela i fattori che incoraggiano o ostacolano la segregazione nell’istruzione e nel mercato del lavoro. Esamina inoltre quali politiche esistono per affrontare la questione a livello dell’UE e degli Stati membri. I risultati non sono entusiasmanti.

Circa la metà degli studenti dell’Ue si è laureata in due settori principali dell’istruzione. In entrambi, la mancanza di un genere è sorprendente. Quasi un quarto degli studenti (24%) laureati in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) e la maggior parte di loro sono uomini. Ad esempio, nelle comunicazioni e tecnologie informatiche (Tic), le donne rappresentano solo il 17% dei laureati nell’Ue. L’altro grande campo di studio è l’istruzione, la salute e il benessere (Ehw) con un quinto (19%) di tutti i diplomati dell’Ue. I soggetti in questo campo sono ugualmente sbilanciati, ma all’estremo opposto. Ad esempio, gli uomini rappresentano solo il 19% dei laureati in educazione. Le ragioni di questa segregazione derivano in gran parte dagli stereotipi di genere che influenzano le scelte dei soggetti e le aspirazioni di carriera per ragazze e ragazzi.

Anche i sistemi di istruzione e il più ampio contesto sociale (ad esempio le prospettive di lavoro) hanno un forte impatto sulle loro scelte educative. Qual è la situazione attuale? È deprimente poiché c’è un declino dell’adesione di soggetti Stem da parte delle donne. La scelta di studiare materie Stem non è molto popolare tra le donne dell’Ue. Circa il 33% dei diplomati Stem nell’istruzione terziaria sono donne e questa percentuale è ancora più bassa nell’istruzione e formazione professionale (Ifp) (13%): cinque sono i paesi in cui gli studenti di istruzione e formazione terziaria e professionale cioè Estonia, Italia, Polonia, Portogallo e Romania “vantano” questo primato. Sarebbe importante avere una proporzione equilibrata per genere dei laureati Stem nell’istruzione terziaria, ma nessun paese ha raggiunto un equilibrio di genere nell’istruzione professionale.

Negli studi sulle Tic, la percentuale di donne è in calo. Nell’ultimo decennio il numero di donne che studiano sul campo è diminuito in 20 Stati membri. Vi è stato un calo particolarmente rilevante della proporzione di donne laureate in Ungheria e Finlandia. La Bulgaria è l’unica eccezione, dove il 41% dei laureati Ict sono donne. Il declino del consumo di soggetti Stem da parte delle donne in alcuni paesi non è una buona notizia per l’Ue, soprattutto quando c’è una crescente domanda di professionisti dello Stem e una carenza di competenze. Non molti studenti maschi studiano educazione, salute e benessere.

Le donne dominano gli studi Ehw in tutta l’Ue. Nella maggior parte degli Stati membri, la segregazione di genere è più elevata nell’istruzione che nella sanità e nel benessere. In media, gli uomini rappresentano il 23% dei diplomati Ehw e questa percentuale è ancora più bassa nell’Ifp (16%) . La maggior parte degli Stati membri non ha compiuto progressi nel ridurre la segregazione di genere. Perché sta succedendo questo? Gli stereotipi di genere sono i più grandi colpevoli perché nel corso della nostra vita, affrontiamo la pressione sociale di genitori, colleghi o insegnanti per conformarci alle aspettative di genere tradizionali. Questi stereotipi influenzano le scelte di soggetto e di carriera, scoraggiandoci dalla scelta di materie che sono atipiche per il genere di appartenenza. Ad esempio, i pregiudizi sulla capacità degli uomini e sull’idoneità a studiare e lavorare nel campo dell’educazione o dei ruoli di cura sono in gran parte responsabili della segregazione in questi campi di studio e tendono ad abbassare le aspirazioni scientifiche per le ragazze I ragazzi trovano i lavori legati alla scienza più attraenti delle ragazze, che in media hanno meno interesse a perseguire una carriera nel settore. Aspirazioni e maggiore fiducia in se stessi sono legate ai primi risultati raggiunti dai ragazzi in matematica e scienze, che aiutano il loro avanzamento nell’educazione Stem. In soli quattro Stati membri, più ragazze che ragazzi hanno forti aspettative di lavorare in occupazioni scientifiche. In due di questi paesi (Lituania e Finlandia), le ragazze superano i ragazzi nella scienza e nella matematica oltre ad avere maggiori aspirazioni scientifiche.

In generale, una carriera nel campo della scienza tende a interessare gli studenti con le migliori prestazioni più degli altri studenti. Tuttavia, in 17 Stati membri, anche le ragazze con le migliori prestazioni sono meno interessate a una carriera legata alla scienza rispetto ai ragazzi con le migliori prestazioni. Ci sono diversi motivi per cui le ragazze hanno meno probabilità di aspirare alle carriere Stem:

sentirsi a disagio in situazioni con stereotipi di genere sfavorevoli , che sono stati notati in molte discipline Stem;

Bassa fiducia in se stessi e credenza nella capacità di ottenere buoni risultati in campi come Ict, ingegneria e matematica

Mancanza di modelli di riferimento femminili che possano ispirare le ragazze a perseguire una carriera nel settore.

È urgentissimo affrontare la segregazione di genere nell’istruzione e mettere in atto le politiche per l’eliminazione della segregazione di genere è fondamentale per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’Unione europea e soprattutto per affrontare la nuova rivoluzione industriale della digitalizzazione. Mentre gli Stati membri sono responsabili per il contenuto e l’organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, ci sono diverse iniziative dell’Ue in atto per affrontarlo. Istruzione e formazione 2020 (ET 2020) è un quadro strategico per la cooperazione dell’Ue in materia di istruzione e formazione. Fornisce un forum per lo scambio di buone pratiche, l’apprendimento reciproco, la consulenza e il sostegno alla riforma delle politiche negli Stati membri. La relazione congiunta sull’attuazione di ET 2020 fissa priorità per affrontare il divario di genere nell’istruzione e promuovere più scelte equilibrate in base al genere nell’istruzione. Iniziative come Erasmus + e il programma di finanziamento dell’Ue per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport integrano la parità di genere nelle loro attività. La promozione della cittadinanza e della libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione significa che l’uguaglianza di genere è inserita in un quadro più ampio e conferisce alla Commissione un nuovo mandato per l’azione nel settore dell’istruzione e della formazione.

Il patto europeo per la parità di genere 2020 mira ad eliminare gli stereotipi di genere e promuovere l’uguaglianza nell’istruzione, nella formazione e nel posto di lavoro, per ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro.E il pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea l’importanza della qualità e dell’istruzione inclusiva, della formazione e dell’apprendimento permanente in modo che le donne e gli uomini possano conservare e acquisire competenze che consentano loro di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Affrontare tempestivamente gli stereotipi di genere nel sistema scolastico può incoraggiare le giovani donne e gli uomini ad aspirare a lavori non tradizionali.

Gli Stati membri dovrebbero affrontare gli stereotipi di genere attraverso l’istruzione informale e formale sin dalla più tenera età fornendo una formazione per insegnanti sensibile al genere. L’orientamento professionale dovrebbe contrastare i pregiudizi di genere in modo che i giovani possano pensare liberamente e prendere decisioni che consentano loro di scegliere il lavoro che desiderano e condurre una vita dignitosa. Consentire maggiore flessibilità e incoraggiare i collegamenti tra scuola e imprese è i sistemi di istruzione significa indirizzare gli studenti su un determinato percorso educativo per un lavoro specifico. Offrire agli studenti la possibilità di cambiare più liberamente le loro materie fondamentali amplierebbe le loro scelte professionali e creare legami più stretti tra scuole e esperienze di vita reale sul posto di lavoro dimostrano che l’apprendimento delle materie Stem è più efficace se collegato a sfide economiche, ambientali e sociali, non solo all’economia energetica ma anche all’arte e al design e quando la loro rilevanza per la vita quotidiana può essere facilmente identificata. Unione di soggetti Stem con arti e discipline umanistiche (Ste (a) m) possono essere un passo verso opzioni di studio più flessibili e meno segregate e sicuramente costruire legami più stretti tra scuole ed esperienze di vita reale sul posto di lavoro potrebbe anche consentire ampie scelte professionali per ragazze e ragazzi. Le imprese potrebbero svolgere un ruolo più importante nel contrastare le percezioni negative e fuorvianti delle carriere Stem o Ehw essendo maggiormente coinvolte nell’istruzione a tutti i livelli e fornendo un contesto per studi e modelli di ruolo positivi.

Questo è molto importante per l’Europa perché la ricerca dell’Eige sui benefici economici dell’uguaglianza di genere mostra che restringere il divario di genere nell’istruzione Stem porterà alla crescita economica, creerà più posti di lavoro (fino a 1,2 milioni entro il 2050) e aumenterà il PIL a lungo termine (fino a 820 miliardi di euro entro il 2050).

Il Rapporto 2018 del Consorzio Italiano Alma Laurea sul Profilo Stem ha coinvolto oltre 73.000 laureati di primo e secondo livello (magistrali biennali e magistrali a ciclo unico) che hanno conseguito nell’anno 2017 un titolo universitario in un percorso Stem. I laureati Stem del 2017 costituiscono il 26,5% dei laureati dell’intero anno solare (circa 276 mila).

I dati sul Profilo mettono in evidenza la diversa composizione per genere: tra i laureati Stem è più elevata infatti la componente maschile, che raggiunge il 59,0%, mentre tra i laureati non Stem prevalgono le donne (sono quasi due su tre).Tra i laureati Stem la componente maschile è elevata in particolare tra i gruppi ingegneria (74,0%) e scientifico (68,4%), mentre si osserva un’inversione di tendenza nei gruppi geo-biologico, chimico-farmaceutico e architettura, dove sono le donne ad avere un’incidenza maggiore. I principali indicatori di riuscita degli studi universitari vedono i laureati Stem in una condizione di svantaggio rispetto a quelli non Stem: nonostante abbiano un voto medio di laurea pressoché identico (102,4 su 110 contro 102,9, rispettivamente), concludono gli studi in corso in misura decisamente inferiore (44,1%, contro il 54,2% dei laureati non Stem).