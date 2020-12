Gli auguri di Conte, Lamorgese, Macron e Ricciardi all’Italia

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start, non solo sugli auguri di Conte e Lamorgese

ALLEGRIAAAA "Le scuole sono ambienti sicuri, ma è la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura. Altrimenti rischiamo di richiuderle nel giro di poche settimane", dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, a La Stampa. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

LA TRUMPATA DELL’EUROPA CON LA CINA

L’accordo Ue-Cina sugli investimenti ha la potenzialità di portare vantaggi alle imprese europee nell’accesso al mercato cinese. È anche, per Merkel, la ciliegina sulla torta di una presidenza semestrale dell’Unione burrascosa ma di successo. (Danilo Taino, Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

Nel linguaggio diplomatico la definiscono “sorpresa”,

nella cruda realtà si parla di reazione furiosa: Conte ha preso male la partecipazione di Macron al video summit tra i vertici dell’Ue e Xi Jinping per la firma dei nuovi accordi per gli investimenti tra Ue-Cina. (Fonte: Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

"L’accordo sugli investimenti tra la Cina e l’Ue, visto da Washington, è un pessimo segnale. Angela Merkel ha ignorato la richiesta della squadra Biden di aspettare il nuovo esecutivo Usa e di consultarlo", scrive Federico Rampini. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

AUGURONI INTER NOS

BUON ANNO DA LAMORGESE «Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni», dice oggi il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Corsera — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

SCUDIAMOCI

"È in fase di sperimentazione avanzata l’app Scudo che consente agli operatori impegnati sul territorio di visualizzare un quadro riepilogativo dei precedenti interventi eventualmente effettuati presso il medesimo nucleo famigliare", dice il ministro dell'Interno, Lamorgese — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

CENTRODESTRA COMPATTO

Giorgia Meloni lancia la proposta di presentare una mozione di sfiducia al governo. «In questo momento, l’unico che sarebbe beneficiato da una mozione di sfiducia è Conte», è l’unica reazione che filtra dagli ambienti della Lega. Non si esprime Forza Italia. (fonte: Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

VERIFICA A DUE

Solo ora si può considerare aperta la verifica di governo, perché Renzi e Franceschini si sono finalmente parlati, scrive Francesco Verderami del Corsera. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

RENZATA

«Conte pensa di intimidirci minacciando un passaggio in

Parlamento? Siamo stati noi a invocarlo per primi. E non rinunciamo certo alle nostre richieste. Andiamo pure in aula e vediamo se il governo ha i numeri», dice Renzi secondo Rep. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

ANNUNCIAZIONE ANNUNCIAZIONE

"Per il momento siamo in grado di vaccinare circa la metà degli italiani, ovvero circa 20 milioni, nei primi 6 mesi del 2021", dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

CONTE, AIUTACI TE

IL VACCINO ITALO-SVIZZERO DI REITHERA «La fase uno delle sperimentazioni è terminata su 90 volontari ed è andata molto bene. La seconda? Per ora non abbiamo le risorse» allarga le braccia Antonella Folgori, presidente di Reithera. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

NUMERI SICULI

La Sicilia, che oggi riceverà ben 55.000 dosi, ha solo 345 vaccinatori tra medici e infermieri specializzati, ne servirebbero almeno 1.300. (Fonte: Rep) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

TITOLI VIRALI

SI SCALDANO LE AZIENDE DEL FREDDO PER I VACCINI Le coreane Daihan e IlShinBionbase che sono cresciute, rispettivamente, del 306,7 e 276,3%. Attive in apparecchiature per laboratori, producono frigoriferi che riproducono, e mantengono, temperature bassissime. (Sole2 4 ore) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

L’EMA SBUFFA

Un’alta fonte dell’Ema ha detto ieri alla Reuters che «bisogna ancora approfondire perché, in maniera illogica, il vaccino inglese pare più efficace (90%) con una prima mezza dose seguita da una intera, invece di due dosi piene (62%)». — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

"Il pasticcio di AstraZeneca. Londra promuove il vaccino

ma Usa e Ue non si fidano", titola Rep. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

LA BOLIVIA PREFERISCE IL RUSSO

Il governo della Bolivia ha firmato un contratto con la Russia per l'acquisto di 5,2 milioni di dosi del vaccino Sputnik V contro Covid. Lo riporta l'agenzia di stampa Abi (Agencia Boliviana de Información). — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

MAGAGNE VATICANE

I conti correnti dello Ior in Europa sono sotto attacco: un giudice maltese su richiesta del fondo di investimento Futura ha emesso un provvedimento di sequestro fino a 29,5 milioni di euro ai danni della banca del Vaticano. (Corsera) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

PILLOLE DI CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO

Il premier Conte glissa sul rimpasto e chiude su Servizi e Mes. (sintesi Rep della conferenza stampa di fine anno) — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 31, 2020

"Lei ha toccato temi che mi stanno particolarmente a cuore" — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

"Caro direttore, la sua battaglia lucida e appassionata per il Sud non trova indifferente il governo", dice Conte riferendosi a Roberto Napoletano, già direttore del "Sole 24 Ore" e ora direttore del "Quotidiano del Sud". — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

"Mi sembra ingenerosa la sua affermazione", dice Conte rivolgendosi a Daniela Preziosi del quotidiano Domani. Fioccano quasi più critiche, osservazioni e rilievi alle domande dei giornalisti che risposte… — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

@aciapparoni ha posto una domanda (l'unica, secondo me, pertinente nella conferenza stampa) e @GiuseppeConteIT ha risposto criticando la domanda ("lei ha toccato tutto lo scibile pandemico", ha sibilato). E Verna – il difensore dei cronisti, il presidente dei giornalisti – zitto. — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

"In Italia si invecchia male, con comorbilità", dice Conte rispondendo a una domanda (pertinentissima) di @aciapparoni. Si invecchia male? Ma non si diceva che grazie a clima, alimentazione, cure e relazioni familiari in Italia si invecchiava meglio che altrove? — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

Conte: "Grazie, auguri reciproci". — Michele Arnese (@Michele_Arnese) December 30, 2020

+++

CHE COSA HA DETTO IL MINISTRO LAMORGESE

Le discoteche aperte la scorsa estate “hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“Abbiamo uno spiegamento di forze dell’ordine imponente e siamo molto concentrati anche sul monitoraggio della rete Internet, per impedire che si affittino case dove riunirsi non rispettando le regole e il distanziamento” spiega. Siamo ancora in una fase “in cui serviranno altri sacrifici”, ma “guardando con fiducia ai prossimi mesi cruciali per la campagna vaccinale”. T

utti i cittadini, “e a maggior ragione i dipendenti pubblici che svolgono un servizio per la collettività, sono chiamati a dare il buon esempio per tutelare la propria salute e quella degli altri. Io lo farò quando sarà il mio turno.

L’obbligatorietà vaccinale “per ora non è prevista”. Serve “uno sforzo informativo capillare e paziente che deve far leva su dati scientifici per stroncare le tante fake news che circolano”. Al momento “non ci sono particolari criticità anche se reputo inaccettabili le minacce di morte no vax indirizzate all’infermiera dello Spallanzani”. Episodi simili “devono essere monitorati con attenzione e perseguiti con il massimo rigore”.

Alla campagna vaccinale “possiamo fornire un ulteriore contributo: i 310 medici e i 250 infermieri della Direzione centrale di sanità possono essere utilizzati per vaccinare la popolazione, il personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco”.

In questi mesi gli italiani “hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità. E spero fortemente che questo spirito di collaborazione sia confermato anche la notte di Capodanno”.

Le chiusure territoriali differenziate “rappresentano l’opzione per evitare di ripiombare in una chiusura totale dell’intero territorio nazionale”. Le riaperture previste per il 7 gennaio per almeno il 50% degli studenti in presenza “costituiscono un obiettivo irrinunciabile”.

Fra i temi dell’intervista c’è anche l’aumento dei femminicidi, un “dramma senza fine”: bisogna rafforzare, per Lamorgese, la “rete di allarme”. È fondamentale il ruolo delle forze di polizia per prevenire il fenomeno anche monitorando i cosiddetti reati spia, come lo stalking, i maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali”.