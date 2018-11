Che cosa farà la Commissione Ue con la Germania che rallenta?

Il commento di Fulvio Coltorti, già direttore dell’area studi di Mediobanca, sul rallentamento dell’economia tedesca

Il (lievissimo) regresso tedesco aggiunge rischi alla congiuntura europea.

Tutti temono il nostro rapporto debito/pil (oltre 130%), non molto dissimile da quello americano, e gli effetti destabilizzanti sull’economia dell’eurozona.

Ma ora si aggiunge ben più grave la fermata della “locomotiva”.

I tedeschi vendono meno auto sia per i dazi americani contro la Cina (loro grande cliente) sia per i necessari aggiustamenti ai modelli per i problemi di eccessive emissioni.

Anche l’industria italiana viene coinvolta, anzi l’arresto del nostro piccolo sviluppo viene probabilmente da lì. Noi vendiamo beni intermedi ai tedeschi e questa notizia deve preoccuparci.

Anche la Commissione viene investita da queste problematiche le quali si aggiungono a molte altre, inclusa la Brexit.

Sarà all’altezza? Riuscirà a favorire politiche di contrasto alla recessione annunciata? I comportamenti passati non depongono per l’ottimismo.

(post tratto dal profilo Facebook di Fulvio Coltorti)