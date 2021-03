Tutti gli scazzi negli Usa sul vaccino Astrazeneca. Report Nyt

Che cosa ha scritto il New York Times sulle vicissitudini del vaccino Astrazeneca negli Stati Uniti

Astrazeneca ha promesso al mondo più vaccini, ad un costo inferiore, di tutti i produttori di vaccini più affermati. Sta scoprendo quanto possa essere difficile mantenere questi impegni.

Un battibecco pubblico questa settimana con i funzionari degli Stati Uniti sull’efficacia precisa del suo Covid-19 ha sconvolto i regolatori e intaccato la reputazione della casa farmaceutica nel suo più grande mercato.

La diatriba ha aumentato i dubbi tra gli alti funzionari medici statunitensi sull’analisi dei dati dell’azienda, minacciando di allungare la revisione normativa. Che è già mesi in ritardo dopo uno stallo separato con la Food and Drug Administration in autunno sulle divulgazioni sulle prove del vaccino nel Regno Unito.

Mercoledì sera, ora degli Stati Uniti, AstraZeneca ha rivisto la sua stima dell’efficacia del vaccino dalle prove su larga scala degli Stati Uniti sulla base di dati aggiuntivi, dicendo che era il 76% efficace nel prevenire il Covid-19 sintomatico, dal 79% riportato da un’analisi di lunedì.

La FDA, che deve approvare il vaccino prima che venga usato negli Stati Uniti, normalmente invia personale ai siti di sperimentazione clinica per valutare come vengono compilati i dati prima di qualsiasi approvazione. La FDA ora si aspetta di inviare più impiegati in più siti del normale a causa del livello di sfiducia che si è creato, secondo un alto funzionario statunitense – scrive il NYT.

In Europa, nel frattempo, la casa farmaceutica britannico-svedese affronta attacchi quasi quotidiani da parte dei politici che affrontano un contraccolpo pubblico sulla lentezza delle vaccinazioni e sono arrabbiati per le grandi carenze negli impegni di produzione di AstraZeneca.

All’inizio di quest’anno, sotto pressione per compensare le carenze di produzione europee, l’amministratore delegato Pascal Soriot ha chiamato l’allora segretario alla salute degli Stati Uniti Alex Azar con una proposta. Ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero permesso di inviare in Europa diversi milioni di dosi del vaccino dell’azienda, non approvato e inutilizzato negli Stati Uniti, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Azar ha risposto che sarebbe disposto a inviare due dosi di AstraZeneca per ogni dose di vaccino di Pfizer Inc. che i governi europei sarebbero stati disposti a inviare negli Stati Uniti. Il vaccino della Pfizer aveva già ottenuto l’autorizzazione della FDA, con un tasso di efficacia dimostrato del 95%. Azar non ha risposto a una richiesta di commento.

Non è stato possibile determinare se Soriot abbia mai condiviso la proposta con i funzionari europei. L’Europa non ha ricevuto nessuna dose di AstraZeneca finita dagli Stati Uniti, secondo i funzionari dell’Unione europea.

Una portavoce di AstraZeneca ha detto che i governi hanno chiesto agli Stati Uniti delle potenziali donazioni di dosi. “Se queste azioni di donazione dovessero procedere, cercheremmo una guida dal governo degli Stati Uniti sulla sostituzione delle dosi per l’uso negli Stati Uniti”, ha detto.

In molti modi, AstraZeneca, che ha sviluppato il vaccino in collaborazione con l’Università di Oxford, sta mantenendo le sue principali promesse. Più di 70 paesi, tra cui il Regno Unito e gran parte del resto d’Europa, hanno trovato il vaccino sicuro ed efficace. Anche se non è un protagonista nei vaccini, AstraZeneca ha contribuito a rendere un vaccino sperimentale pronto per l’uso di massa in meno di un anno. L’azienda ha costruito una rete di produzione e distribuzione che sta consegnando dosi ai più poveri del mondo. A differenza della maggior parte dei suoi grandi concorrenti con vaccini o candidati vaccini, ha promesso di fare tutto questo senza profitto. Il vaccino è stato cruciale per la spinta del Regno Unito che vanta uno dei migliori tassi di vaccinazione pro-capite del mondo.

Ma nei momenti cruciali, i dirigenti dell’azienda hanno annaspato nelle comunicazioni con i governi, i regolatori e il pubblico. Questo ha lasciato un’ombra reputazionale sullo sforzo del vaccino – uno sforzo che Soriot ha detto riflette il desiderio dell’azienda di giocare un ruolo di primo piano nella lotta contro la pandemia.

In alcuni casi, come con la sua gestione dei dati di prova degli Stati Uniti questa settimana, AstraZeneca ha deviato da quello che gli esperti esterni hanno detto dovrebbe essere il protocollo standard di divulgazione per una grande azienda farmaceutica. Nei rapporti con i governi europei, AstraZeneca è stata messa sulla difensiva dai politici, che hanno dipinto l’azienda come inaffidabile.

“La parte peggiore di tutto questo è che noi, come pianeta, facciamo affidamento sul loro successo”, ha detto Eric Topol, professore di medicina molecolare alla Scripps Research di La Jolla, in California, che ha condotto studi clinici per 15 anni e ha scritto sulla condotta degli studi clinici. “E’ straordinario, quando hai un vaccino che è il meno costoso e il più ordinato al mondo, che dovrebbe essere dato a miliardi di persone, avere un’autodistruzione come questa”.

Soriot e altri funzionari di AstraZeneca hanno espresso la frustrazione che i politici e i critici non hanno apprezzato la grandezza del compito e i rischi che l’azienda ha assunto, secondo persone che hanno familiarità con il loro pensiero. Si sono lamentati privatamente che non viene dato loro abbastanza credito per il loro impegno senza profitto e gli ambiziosi obiettivi che hanno fissato per la distribuzione globale, in particolare nei paesi poveri, e meritano un po’ di margine di manovra mentre si mettono in moto.

Lo stallo di questa settimana con i funzionari statunitensi ha dato un nuovo colpo alla credibilità della casa farmaceutica. Lunedì, AstraZeneca ha rilasciato i dati di efficacia a lungo attesi da una sperimentazione umana su larga scala negli Stati Uniti, riportando che l’iniezione era efficace al 79% in tutti i gruppi di età ed etnie. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, che aveva supervisionato gli studi, ha inviato il proprio comunicato stampa approvando le cifre.

Più tardi quel giorno, i membri di una commissione nominata dal governo che lavora con AstraZeneca per fornire un’analisi indipendente dei dati degli studi sui farmaci hanno scritto al NIAID. Il Data and Safety Monitoring Board ha sollevato la preoccupazione che l’azienda potrebbe aver usato informazioni obsolete che hanno fatto apparire i risultati migliori. Il NIAID ha rilasciato un comunicato stampa poco dopo la mezzanotte di martedì sollecitando l’azienda e il consiglio a lavorare insieme per garantire che i dati più accurati siano resi pubblici il più presto possibile.

“Questa è la parte ironica”, ha detto il dottor Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Biden e direttore del NIAID, in un’intervista all’inizio di questa settimana. “Voglio dire, è una specie di sfortuna che questo sia successo perché, in fin dei conti, è ancora un buon vaccino”.

L’azienda ha inciampato per la prima volta l’anno scorso quando ha rilasciato i risultati delle prove umane nel Regno Unito. I dati erano confusi da ciò che molti ricercatori e alcuni consulenti governativi hanno descritto come spiegazioni confuse e incomplete per una serie di tassi di efficacia.

Gli scienziati di Oxford e i dirigenti di AstraZeneca hanno inizialmente detto che a un sottogruppo di partecipanti era stata data una dose iniziale più piccola, che sembrava aumentare l’efficacia del vaccino al 90%. Più tardi hanno rivelato che al gruppo è stato accidentalmente dato una dose inferiore a quella prevista.

I regolatori britannici, nell’approvare il vaccino, hanno respinto la spiegazione della dose più bassa per il tasso di efficacia più alto, e hanno continuato a raccomandare due dosi complete.

A parte la discrepanza nel dosaggio, la gamma di efficacia rivelata da AstraZeneca, tra il 62% e il 90%, era difficile da confrontare con i risultati delle prove statunitensi dei vaccini rivali, uno della Pfizer e della tedesca BioNTech e un altro della Moderna. Entrambi sono stati trovati essere più del 94% efficaci negli studi statunitensi.

Diversi governi europei hanno limitato l’iniezione a persone di 55 anni o più giovani, sulla base di dati di prova scarsi che mostrassero come il vaccino funziona negli adulti più anziani. Quei paesi hanno per lo più allentato quella restrizione dopo che i dati del mondo reale dal Regno Unito hanno mostrato che l’iniezione è sicura ed efficace nei destinatari più anziani.

AstraZeneca ha sorpreso i governi europei a gennaio quando ha detto che avrebbe mancato di un ampio margine il volume che aveva promesso di consegnare nel primo trimestre di quest’anno. L’azienda aveva sofferto problemi di produzione in un impianto in Europa. In seguito, ha promesso di compensare il deficit con l’importazione di dosi, ma poi ha fatto marcia indietro anche su questo, citando i divieti di esportazione.

I politici europei hanno messo alla gogna l’azienda per la confusione e le battute d’arresto della produzione, mentre prendevano direttamente in giro il vaccino. Il presidente francese Emmanuel Macron a un certo punto lo ha definito “quasi-inefficace”.

In difesa della società, i dirigenti tra cui il dottor Soriot hanno ripetutamente detto che AstraZeneca sta facendo più vaccini di qualsiasi altra casa farmaceutica, e lo sta facendo senza profitto.

Un’altra battuta d’arresto è arrivata all’inizio di questo mese con i rapporti di un piccolo numero di gravi coaguli di sangue, compresi diversi decessi segnalati, in europei vaccinati di recente. Diversi grandi paesi, tra cui Francia e Germania, hanno messo in pausa l’uso del vaccino fino a quando il principale regolatore di medicinali europeo ha indagato sugli incidenti.

La settimana scorsa, questo regolatore, l’Agenzia Europea dei Medicinali, ha detto di non aver trovato prove di un legame tra i problemi di coagulazione e il vaccino, ma anche di non poterne escludere uno. Ha detto che i benefici del vaccino superano i rischi, e che la coagulazione grave si verifica naturalmente nella popolazione. L’agenzia ha raccomandato di fornire un nuovo avviso agli operatori sanitari e al pubblico per avvisarli della necessità di monitorare attentamente i potenziali coaguli di sangue gravi.

AstraZeneca ha detto che le prove degli Stati Uniti non hanno identificato alcun aumento del rischio di gravi coaguli di sangue. Nella sua dichiarazione di martedì, il NIAID non ha sollevato questioni sui risultati della sperimentazione per quanto riguarda la coagulazione del sangue o qualsiasi altro problema di sicurezza, ma ha citato informazioni incomplete relative all’efficacia del vaccino.

Gli Stati Uniti hanno fornito più di 1 miliardo di dollari di finanziamenti per sostenere lo sviluppo del vaccino AstraZeneca. La sperimentazione statunitense, che ha iniziato a reclutare volontari lì e in Cile e Perù in agosto, è stata standardizzata per soddisfare le linee guida della FDA.

La relazione tra AstraZeneca e i funzionari statunitensi è stata tesa in passato. L’anno scorso la FDA ha ritenuto che AstraZeneca non l’avesse informata abbastanza rapidamente quando un partecipante alla sperimentazione britannica si è ammalato, ha riferito il Wall Street Journal, e che l’azienda è stata lenta nel fornire informazioni di follow-up.

AstraZeneca ha messo in pausa gli studi statunitensi e globali, che erano appena iniziati. I test sono ripresi dopo un ritardo di settimane che ha spinto indietro le ambizioni di AstraZeneca per ottenere il suo vaccino rapidamente approvato per l’uso negli Stati Uniti.

Il dottor Soriot ha difeso la divulgazione della malattia da parte dell’azienda e le sue interazioni con la FDA.

Da allora, lo scetticismo è andato aumentando tra i funzionari sanitari del governo circa l’accuratezza delle dichiarazioni di AstraZeneca sui risultati della sperimentazione, secondo gli alti funzionari statunitensi.

Alcuni funzionari del National Institutes of Health, un’agenzia ombrello che comprende il NIAID e aiuta a finanziare, condurre e dirigere la ricerca medica e scientifica di base degli Stati Uniti, hanno messo in discussione il motivo per cui AstraZeneca ha esitato a fornire dati più recenti nella suo trial degli Stati Uniti, secondo le persone che hanno familiarità con la questione.

AstraZeneca ha detto martedì che ha fornito l’analisi dei dati fino al 17 febbraio e che si sarebbe “immediatamente impegnata” con il comitato di controllo per condividere la sua analisi dei “dati di efficacia più aggiornati”.

I controllori della sicurezza della sperimentazione volevano che AstraZeneca guardasse i dati a partire da metà febbraio, ma anche i dati accumulati da allora, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Il comitato di monitoraggio che si è lamentato dei dati è lo stesso gruppo indipendente di medici e altri esperti medici che ha lavorato con altri produttori di vaccini che hanno accettato finanziamenti statunitensi, tra cui Moderna, Janssen di Johnson & Johnson e Novavax Inc. Il suo compito è quello di rivedere i dati delle prove e fornire una valutazione indipendente dei risultati delle prove. Nessuno degli studi precedenti ha prodotto grandi controversie scientifiche, almeno non quelle che sono diventate pubbliche.

I dati che il comitato di controllo stava esaminando mostravano un’efficacia di circa il 70-79%, un numero che cambiava regolarmente in base ai nuovi dati, secondo gli alti funzionari del governo. Negli ultimi giorni, il comitato di controllo ha discusso con AstraZeneca quale numero utilizzare in qualsiasi divulgazione pubblica, secondo uno di questi funzionari, e i controllori sono stati irremovibili sul fatto che il numero non dovrebbe essere più del 75%, riflettendo i dati dopo il 17 febbraio.

L’analisi di AstraZeneca era diversa, secondo una persona che aveva familiarità con le discussioni interne della società. Tecnicamente, il ruolo del consiglio è strettamente quello di fare raccomandazioni, senza alcuna autorità di imporre a un produttore di farmaci quali dati divulgare al pubblico. In pratica, può essere difficile per le aziende rifiutare le raccomandazioni del consiglio a causa del timbro di approvazione che viene con la sua approvazione.

I dirigenti di AstraZeneca hanno sentito la pressione di divulgare alcuni risultati delle prove statunitensi appena possibile, anche se erano preliminari, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione.

Nel suo comunicato stampa di mercoledì sera sui risultati della sperimentazione negli Stati Uniti, AstraZeneca ha detto che il risultato di efficacia top-line in tutta la sperimentazione era marginalmente inferiore a quello precedentemente suggerito. Ha detto che due dosi erano efficaci al 76% nel prevenire la Covid-19 sintomatica, rispetto al 79% del rapporto preliminare di lunedì.

Tra le persone di 65 anni e più, il vaccino è stato efficace all’85%, rispetto all’80% del rapporto di lunedì. In entrambe le analisi, il vaccino è stato trovato fornire il 100% di protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione, anche se i numeri di tali casi gravi erano piccoli.

AstraZeneca ha detto che prevede di presentare i risultati alla FDA entro la metà di aprile, nella speranza di ottenere l’autorizzazione di utilizzare il vaccino negli Stati Uniti.

