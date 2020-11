Tinexta e Tecno Holding: le Cciaa di Torino, Roma, Bologna e non solo si lanciano nella cybersecurity

Fatti, numeri e soci di Tinexta e di Tecno Holding, che entrano nel settore della cybersecurity

Shopping nel settore cybersecurity per Tinexta, controllata per il 55,75% da Tecno Holding, società che fa capo a un gruppo di Camere di Commercio fra cui Torino, Roma, Bologna e Firenze. Le tre nuove acquisizioni, benedette dal mercato, potrebbero aumentare i ricavi dell’azienda del 20%.

Tutti i dettagli.

LO SHOPPING

Partiamo dalle notizie fresche. Tinexta ha annunciato tre nuove acquisizioni nel campo della security Ict: la divisione “progetti e soluzioni” della padovana Corvallis; la bolognese Yoroi, player di rilievo nel settore, che opera attraverso i marchi Cybaze, Emaze e @Mediaservice.net; la milanese Swascan, che opera attraverso piattaforme cloud di “security testing”.

Nasce “un nuovo polo nazionale di cybersecurity che assisterà clienti privati e pubblici nei processi di digital transformation con le migliori tecnologie e i protocolli più avanzati per la sicurezza digitale e l’identità digitale”, scrive l’azienda in una nota.

QUANTA E’ COSTATA L’INCURSIONE NEL SETTORE DELLA CYBERSECURITY

L’investimento iniziale per l’acquisto delle quote di maggioranza delle tre attività è di 47,8 milioni di euro. Il resto delle quote, quelle di minoranza, potranno essere acquistate nel 2024, sulla base di diritti di opzione put/call.

LE PROSPETTIVE DI GUADAGNO

Le tra acquisizioni, contemporaneamente, trovano giustificazione nei numeri: le tre aziende acquisite, infatti, hanno riportato nel 2019 ricavi complessivi pro forma per 60,8 milioni. I ricavi di Tinexta, dunque, dovrebbero crescere del 20%.

“A seguito dell’operazione, si prevede che circa il 55% dei ricavi di Tinexta sarà generato da attività nel comparto del digitale, con l’acquisizione di nuove competenze e tecnologie in un mercato fortemente attrattivo e in rapida espansione”, ha commentato l’ad Pier Andrea Chevallard.

IL CLOSING

Il closing delle acquisizioni e’ atteso all’inizio del 2021, ad eccezione dell’acquisizione della quota di maggioranza di Swascan, che dovrebbe essere perfezionata entro il 2020. Le quote di minoranza del capitale delle tre societa’ potranno essere acquisite da Tinexta nel 2024, sulla base di diritti di opzione put/call.

IL RALLY DEL TITOLO

Il mercato premia le scelte di Tinexta, il cui titolo nelle scorse ore viaggiava a più 10%. Al momento in cui scriviamo è in leggero calo, a -0,24 a 19,20 (12.35)

TINEXTA

Erede del Gruppo Tecnoinvestimenti, Tinexta, tramite le sue controllate, opera in tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services.

I SOCI

La società è controllata da Tecno Holding S.p.A, con il 55,75% delle azioni. Quaestio Capital Management Sgr S.p.A, in qualità di gestore del Quaestio Italian Growth Fund, detiene il 9,8% del capitale, mentre il 34,45% è flottante.

I NUMERI DI TINEXTA

Il gruppo ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi pari a 123,8 milioni di Euro. L’Ebitda è ammontato a 34,4 milioni di Euro, pari al 27,8% dei Ricavi. Il Risultato operativo e l’Utile netto sono ammontati rispettivamente a 21,7 milioni di Euro e 16,0 milioni di Euro, pari al 17,5% e 12,9% dei Ricavi.

L’azienda ha chiuso il 2019 con ricavi a circa 258 milioni (+7,7%); Ebitda a 72 milioni (+8,8%)

I SOCI DI TECNO HOLDING

La controllante di Tinexta, Tecno Holding è una società partecipata dalle principali Camere di commercio e da Unioncamere, guidata da Enrico Salza.

A detenere il 27,88% di Tecno Holding è la Camera di Commercio di Torino, mentre il 20,73% sono azioni di proprietà della stessa Tecno Holding.

Azionisti di rilievo sono anche Parcam, con il 15,53%, la Camera di Commercio di Roma, con 12,17%. Il 5,01% delle azioni è posseduto dalla Camera di Commercio di Bologna, mentre il 3,93% è di proprietà della Camera di Commercio di Alessandria. Il 3% delle azioni appartiene alla Camera di Commercio di Firenze, mentre il 2.87% è di Unioncamere.

A dividersi le restanti azioni sono le Camere di Commercio di Napoli, Genova, Taranto, Cosenza, Modena, Bari, Avellino, Sassari, Palermo ed Enna, Bolzano, Perugia, Cremona, Reggio Calabria, Biella e Vercelli, Trento, Caserta, Pisa, Benevento, Catanzaro, Prato, Messina, Trapani, Sud Est e Sicilia, Rieti, Caltanissetta,Crotone, ViboValentia, Molise, Riviere di Liguria, Milano Monza e Brianza, Siena, Basilicata, Marche.

I NUMERI DI TECNO HOLDING

La Tecno Holding è in buona salute: nonostante a dicembre 2019, il valore della produzione abbia subito una leggera flessione, a 1.992.328 euro, rispetto ai 2.059.146 euro del 2018, l’azienda ha chiuso con un utile che tocca quota 4.919.159 euro, in decisa crescita dai 842.087 euro del 2018.

Diminuiscono i costi a 3.605.735 euro da 4.685.735 euro.