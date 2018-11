Italianway, numeri e obiettivi della startup del turismo

Crescita del 131% l’anno in termini di fatturato, 8 milioni di euro il volume di prenotazioni a fine 2017 e una campagna di reclutamento in corso.

Sono i numeri e i progetti di Italianway, spa e startup innovativa nel settore del turismo e property management.

LA SOCIETA’

La società guidata dall’ad Marco Celani, che gestisce al momento 500 appartamenti a Milano e in Liguria, da maggio 2015 a fine 2017 ha registrato circa 42 mila prenotazioni e accolto oltre 70 mila viaggiatori per un turn over di ben 8 milioni di euro.

IL BILANCIO

“E il bilancio del 2018 – anticipa l’ad Celani – si prospetta altrettanto positivo considerando che, nei primi sei mesi dell’anno in corso, abbiamo realizzato il 65% del fatturato dell’intero 2017, con un incremento anno su anno del 40%”.

LA CRESCITA

Ora la società punta a rinforzare sempre più la squadra: se nel 2015 il team era di 18 persone, oggi è di 82, tra dipendenti (57), collaboratori diretti e stagisti, ed oltre 200 persone impiegate nell’indotto tra pulizie e fornitori esterni.

IL TEAM

Italianway ha scelto per guidare i vari dipartimenti dell’azienda, oltre ad Elena Loda, Facility Management, giovani manager trentenni cresciuti internamente (Pietro Zampino per il Customer Service, Stefania Colombo Booking, Nike Zivny HR, Giulia Iselle Marketing e Comunicazione, Matteo Mazza Amministrazione) punta a chiudere l’anno con 100 contrattualizzati: tra le figure tecniche richieste sviluppatori, front end developers e sistemisti Devops ma la società assume anche nelle aree Booking Department, Customer Service, Amministrazione e Risorse Umane.

I NUMERI

Il team attuale è composto in prevalenza da giovani laureati (l’età media 32 anni, 33 anni considerando anche il cda) con conoscenza di almeno 3 lingue; il 62% sono donne e 19 su 82 hanno almeno un genitore di origine straniera.

LE PAROLE DI CELANI

“La differenza tra Italianway e le altre società di property management – spiega l’ad Celani – è che noi abbiamo un focus mirato alla crescita scalabile del portafoglio decidendo di concentrarci su Milano per lavorare all’ottimizzazione dei processi che sono stati poi formalizzati nel primo software italiano che gestisce end to end l’intero ciclo di vita del valore del vacation rental”.