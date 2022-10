Al via i podcast di Start Magazine: economia, energia, esteri e politica

Ecco le ultime novità di Start Magazine edito da Innovative Publishing

Start Magazine (www.startmag.it) ha lanciato “Start on Air”, un nuovo canale dedicato ai podcast.

PO E NON SOLO START ON AIR

A raccontare le ultime novità del mondo politico ed economico saranno le interviste di Ruggero Po, una delle voci più riconoscibili ed autorevoli del panorama radiofonico italiano, con una carriera di quasi 30 anni al microfono di Radio Rai.

LE NOVITA’ DI INNOVATIVE PUBLISHING

Startmag, quotidiano edito da Innovative Publishing (società editoriale fondata da Michele Guerriero e Valerio Giardinelli nel 2014), e diretto da Michele Arnese, amplia così la sua offerta multimediale.

GLI AUTORI DEI PRIMI PODCAST DI STARTMAG

Oltre a Po, su “Start On Air” sarà possibile ascoltare il commento sui fatti internazionali e la stampa estera di Marco Orioles. Per approfondire il tema dell’energia nasce invece il podcast “Capire un tubo”, una collaborazione di Start Magazine ed Energia Oltre con Mauro Giansante e Marco dell’Aguzzo.

PROSSIMI PASSI E IDEE

Nelle prossime settimane, partiranno altri podcast.

“Dopo il player text to speech in collaborazione con Audioboost – spiega Valerio Giardinelli, managing partner di Innovative Publishing – che permette ai nostri lettori di fruire di tutti i contenuti editoriali come se fossero un podcast, abbiamo deciso di sviluppare contenuti nati per essere ascoltati. I podcast sono uno strumento maturo, che permette tuttavia ancora molta sperimentazione. Noi proveremo a portare i temi e lo stile di Start Magazine, tenendo sempre al centro la qualità dei contenuti”.

TUTTI I PODCAST DI START MAGAZINE