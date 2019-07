Ecco come il Financial Times sfruculia le contraddizioni fintech del Giappone

L’articolo di Alessandro Sperandio

l Giappone moderno è paese “in permanente tensione tra la sua immagine high-tech e la realtà dei consumatori anziani e le opportunità sprecate”. Se da un lato il paese “ha inventato due delle tecnologie chiave cashless che altri paesi hanno utilizzato per fare un balzo in avanti” dall’altra “la sua ambizione di trasformare entro giugno 2027 una delle società più ossessionate dal denaro contante del mondo in una delle società con meno moneta cartacea” si scontrano con “l’inettitudine del management, il sovraffollamento estremo del mercato, gli ostacoli strutturali e gli aspetti demografici che stanno ostacolando il percorso”, scrive il Financial Times.

LA RIVOLUZIONE CASHLESS GIAPPONESE POTREBBE FAR RECUPERARE15 MILIARDI DI SPESE PER IL CONTANTE

Negli ultimi due anni, sia il governo giapponese sia le sue aziende hanno elaborato piani per questa rivoluzione, che potrebbe radicalmente rimodellare e rivitalizzare la terza economia più grande del mondo “e persino, secondo alcuni, aiutare la decennale battaglia del Giappone contro la deflazione. Il primo di questi piani è la ‘cashless vision’ del governo di raddoppiare il rapporto tra le transazioni di carte e moneta elettronica dagli attuali bassi livelli attuali entro i prossimi otto anni, per creare un mercato senza contanti da oltre 1 trilione di dollari”, scrive Ft. A guidare l’iniziativa è il primo ministro Shinzo Abe, mentre il suo governo cerca di capitalizzare un previsto aumento dei turisti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Un fattore significativo alla base di questa spinta è la contrazione della popolazione giapponese in età lavorativa, una risorsa limitata che non può più essere sprecata nei processi ad alta intensità di manodopera coinvolti nella gestione del contante. Un’altra è l’economia grezza: Il Nomura Research Institute stima che costa al paese circa 15 miliardi di dollari all’anno per gestire il contante che utilizza: spese che potrebbero essere utilizzate meglio altrove”, evidenzia ancora il quotidiano.

PER UBS IL 40% SARÀ CASHLESS ENTRO IL 2026

“Gli analisti di UBS ritengono che circa il 40% dei pagamenti nel paese non sarà in contanti entro il 2026 e che il Giappone si stia avvicinando a un punto di svolta. Le banche hanno iniziato a ridurre drasticamente le loro reti di sportelli automatici per ridurre i costi. Anche se visto in altri paesi, si tratta di un fenomeno più pronunciato in Giappone, dicono gli analisti, a causa di una carenza cronica di manodopera che si sta già riverberando nei settori della vendita al dettaglio e della ristorazione”, spiega Ft.

IL DENARO IN CIRCOLAZIONE È AUMENTATO NEGLI ULTIMI 20 ANNI

Nonostante tali ambizioni, “la quantità di denaro contante in circolazione in Giappone è effettivamente aumentata negli ultimi 20 anni. E, secondo le cifre pubblicate dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria nel 2018, il rapporto tra le transazioni senza contanti e il consumo totale delle famiglie era di gran lunga inferiore a quello di altre grandi economie con il 18 per cento. La Corea del Sud è vicina al 90 per cento, il Regno Unito ha superato il 55 per cento e gli Stati Uniti sono oltre il 45 per cento. Solo la Germania, tra le principali economie, ha una percentuale inferiore di transazioni senza contanti, pari al 15 per cento”.

DA COSA DERIVA LA DIPENDENZA GIAPPONESE PER IL CONTANTE

Ma da cosa deriva la profonda e radicata dipendenza del Giappone dal denaro contante? Secondo gli analisti, “deriva in parte da una fondamentale diffidenza nei confronti dei sistemi finanziari. Contribuiscono anche i bassi tassi di criminalità, il che significa che le persone sono felici di portare con sé grandi quantità di denaro”, evidenzia Ft. “Ciò ha arrestato la diffusione di sistemi cashless che si sono affermati in altre parti del mondo, anche se la tecnologia che si cela dietro di loro è stata spesso pioniera in Giappone. Quando 7pay ha lanciato il suo sistema di pagamento digitale, si è unito a una lunga lista di sistemi cashless utilizzando il codice QR – una tecnologia sviluppata un quarto di secolo fa come mezzo per rintracciare i componenti della catena di fornitura Toyota”, spiega il quotidiano finanziario.

GLI INCENTIVI AL CASHLESS

Tuttavia, gli incentivi per le imprese a utilizzare il sistema cashless sono enormi. “Il Nomura Research Institute stima che la maggior parte dei 15 miliardi di dollari che il Giappone spreca in costi annuali di gestione del contante è dovuta all’aumento del costo del lavoro, mentre un’altra stima più ampia del Mizuho Financial Group, che include costi una tantum, porta la cifra a 74 miliardi di dollari. Il lato positivo è che se un negozio non ha contanti, si stima che il numero di clienti aumenterà in media del 2,1 per cento e le vendite per cliente dell’1,6 per cento, secondo il think-tank”.

COSA STA FACENDO IL GOVERNO

Il governo sta comunque rafforzando un sistema di cashback dove i punti possono essere scambiati con futuri sconti per quei consumatori che utilizzano sistemi di pagamento senza contanti con incentivi, che includono anche la copertura di parte dei costi per i dettaglianti per 2,6 miliardi di dollari. Tuttavia gli esperti ammettono che il cashback temporaneo e le campagne di no-fee possono solo arrivare a un certo punto. In definitiva, i consumatori e i rivenditori devono essere convinti di stare meglio, a lungo termine, senza contanti”.