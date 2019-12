Plastic tax, che cosa si studia al ministero dell’Economia

Che cosa ha detto lo staff del Mef retto da Gualtieri alle imprese del settore sulla Plastic Tax. Fatti, numeri, indiscrezioni e approfondimenti

La Plastic tax 2020 è stata confermata. La tassa è stata inserita nella Legge di Bilancio. Modificata, rispetto alla prima bozza: scende a 5 centesimi al chilogrammo di materia plastica e sarà introdotta dalla prossima estate.

Intanto, in questi mesi, secondo indiscrezioni rivelate a Start Magazine, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è lavoro per l’introduzione di incentivi per l’Economia Circolare e Green New Deal. Andiamo per gradi.

LA TASSA SULLA PLASTICA

Partiamo da qui. La plastic tax entrerà in vigore, in base a quanto stabilito dal testo della Manovra approvato dal Senato nella tarda serata di lunedì 16 dicembre, e che dovrà essere approvato dalla Camera entro il 31dicembre 2019, a luglio 2020.

L’importo della tassa è ridotto, rispetto alla prima bozza: 45 centesimi al chilogrammo di materia plastica.

I PRODOTTI TASSATI

La tassa è istituita sui prodotti MACSI, manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e sui contenitori in tetrapack. Restano esclusi, invece, i contenitori di singolo impiego compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

LE AZIENDE COLPITE

Tra i nomi delle aziende colpite dalla tassa ci sono quelli di Versalis, Radici, Polynt, Novamont, Sadepan e Fluorsid. E ancora, toccati dalla tassa sulla plastica sarebbero anche la famiglia Vacchi, industriali bolognesi cui fa capo la multinazionale del packaging Ima, e la Mapei, la Lechler, la Icr (Industrie chimiche reggiane) e così via.

Particolarmente colpita è l’Emilia Romagna. Tra Bologna e Modena si concentrano 230 imprese, oltre 17mila occupati e 5 miliardi di euro di fatturato annuo.

L’INCASSO PREVISTO

La nuova tassa dovrebbe portare nelle tasche dello Stato circa 140,6 milioni di euro nel 2020, mentre nel 2021 l’introito stimato supera di poco i 521 milioni.

CREDITO DI IMPOSTA

Oltre alla tassa, il Governo giallorosso ha previsto anche un un credito di imposta del 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 come incentivo economico per aiutare le imprese di settore ad adeguarsi tecnologicamente per la sostituzione graduale dei MACSI in plastica.

INCENTIVI ED ALTRE MISURE

E quello potrebbe non essere l’unico aiuto economico in programma. Secondo indiscrezioni di Start Magazine, infatti, in occasione della riunione del 10 dicembre 2019 tenutasi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Governo ha stabilito lo studio di “alcuni interventi” entro luglio 2019.

Lo staff del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente lavoreranno ad incentivi per l’Economia Circolare e Green New Deal.

LE CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE AL MEF

Le prossime misure del Governo, infatti, secondo le conclusioni della riunione al MEF, riferite a Start Magazine, avranno come obiettivo: Orientare 4.0 verso il Riciclo; Orientare il Mercato (soprattutto nella PA); Coinvolgere la Ricerca – ISPRA; Valutare con Ministero della Salute la norma per l’utilizzo max del 50% del Riciclato nella Industria Alimentare; Studiare meglio le Esenzioni; Modificare sistema delle Sanzioni.

CHI PAGA LA TASSA

Tornando alla tassa, secondo il comma 636, la tassa dovrà essere pagata dal fabbricante di prodotti MACSI nel territorio nazionale; da colui che acquista i MACSI o chi li cede qualora i prodotti provenienti da un Paese dell’Unione Europea siano acquistati da un consumatore privato; dall’importatore di prodotti di plastica da Paesi terzi.