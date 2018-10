Petrolio, tutti gli effetti delle minacce di Trump contro l’Arabia Saudita

I prezzi del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni tra Usa e Arabia Saudita dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi

Washington minaccia Riad e il prezzo del petrolio s’impenna. I prezzi del petrolio potrebbero salire ai massimi storici se gli Stati Uniti imponessero sanzioni economiche contro l’Arabia Saudita come conseguenza della scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi. Quest’ultimo, residente negli Stati Uniti e aspro critico del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, è sparito dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. In un editoriale su Arab News di domenica scorsa, Turki Aldhakhil, il direttore generale del canale di notizie ufficiale saudita Al Arabiya, ha delineato un possibile scenario se prosegue l’escalation di tensioni tra Arabia Saudita e Occidente.

“Se sanzioni statunitensi vengono imposte all’Arabia Saudita, ci troveremo di fronte a un disastro economico che farebbe impazzire il mondo intero”, ha scritto Aldakhil. “Ciò porterebbe al fallimento dell’impegno dell’Arabia Saudita nella produzione di 7,5 milioni di barili, se il prezzo del petrolio che raggiunge gli 80 dollari ha fatto arrabbiare il Presidente Trump, nessuno dovrebbe escludere che il prezzo salti a 100 o 200 dollari, o addirittura raddoppiare tale cifra”.

Finora quest’anno, il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 25%, spingendo alcuni investitori a scommettere sul fatto che un ritorno a tre cifre potrebbe essere proprio dietro l’angolo. I picchi del prezzo del greggio stanno preoccupando anche l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), che teme che l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe presto rappresentare una minaccia per la crescita economica globale.

L’avvertimento di Turki Aldakhil arriva dopo che domenica scorsa il presidente degli Stati Uniti Trump ha minacciato “una severa punizione” contro l’Arabia Saudita se si scoprisse che Khashoggi sia stato ucciso nel consolato saudita. Riad ha fermamente negato un coinvolgimento nella vicenda. Nel frattempo, i governi di Regno Unito, Francia e Germania hanno invocato un’indagine credibile per stabilire la verità su ciò che è successo.

Nel frattempo, ieri il Presidente Trump ha cinguettato su Twitter di aver parlato al telefono con il re Salman che ha assicurato l’estraneità ai fatti.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018