Come e perché l’Europa scommette sull’idrogeno

L’Europa è pronta a stanziare decine di miliardi di euro per la tecnologia dell’idrogeno e le infrastrutture per l’energia pulita. L’approfondimento di Bloomberg

L’Europa scommette sull’elettricità senza emissioni per la grande industria nel suo pacchetto di ripresa economica, elaborando misure per aumentare la produzione di idrogeno, scrive Bloomberg. Il pacchetto di stimoli più ambizioso al mondo, presentato oggi, è pronto a stanziare decine di miliardi di euro per la tecnologia dell’idrogeno e le infrastrutture per l’energia pulita.

La Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen è pronta a costruire il suo piano di salvataggio economico del coronavirus attorno al Green Deal che mira alla neutralità climatica entro il 2050. L’idrogeno sta emergendo come carburante del futuro in un numero crescente di paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Germania e Portogallo. La regione è ben posizionata per questo grazie alle sue infrastrutture di gas naturale, che possono essere utilizzate per il trasporto dell’idrogeno. La crescente produzione di energia rinnovabile dell’Unione Europea potrebbe essere utilizzata anche per la produzione senza emissioni del combustibile. “L’obiettivo di emissioni nette zero nel 2050 implica fondamentalmente una completa decarbonizzazione dell’economia”, ha detto Noe van Hulst, il rappresentante per l’idrogeno del governo olandese, in un’intervista. “L’idrogeno pulito è un vettore energetico indispensabile e neutro dal punto di vista climatico, oltre all’elettricità verde”. Il pacchetto economico dell’UE comprenderà una proposta per il prossimo bilancio del blocco di mille miliardi di euro per gli anni 2021-2027 e uno “strumento di ripresa” di almeno mezzo trilione di euro destinato ad attutire il colpo economico dell’epidemia di coronavirus.

Ecco alcuni passi che l’UE sta valutando per dare un impulso allo sviluppo dell’idrogeno, secondo una bozza di documento vista da Bloomberg News:

Aumentare la produzione di idrogeno pulito fino a 1 milione di tonnellate all’anno attraverso un sostegno di 5 miliardi di euro (5,4 miliardi di dollari) e 30 miliardi di euro del cosiddetto Fondo per l’innovazione

Introduzione di un programma pilota “contratti carbonio per differenza”, che potrebbe pagare la differenza tra un prezzo prestabilito e il prezzo effettivo dei permessi nel sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE per incoraggiare gli investimenti nell’idrogeno

Introduzione di un programma di gare d’appalto per 15 gigawatt di capacità di energia rinnovabile in due anni

Raddoppiare i finanziamenti per un’iniziativa sull’idrogeno nell’ambito del prossimo bilancio UE a 1,3 miliardi di euro e rafforzare la collaborazione con l’industria

Stanziare tra i 2 e i 4 miliardi di euro nei prossimi due anni per avviare i progetti ammissibili agli aiuti del Fondo per l’innovazione, che saranno finanziati attraverso la vendita di quote di carbonio

Incrementare gli investimenti nelle infrastrutture per le energie rinnovabili e l’idrogeno attraverso un fondo speciale amministrato dalla Banca Europea degli Investimenti; il fondo avrebbe a disposizione 10 miliardi di euro all’anno, principalmente in prestiti

L’idrogeno rappresenta attualmente meno dell’1% del consumo energetico europeo ed è utilizzato principalmente come materia prima nel settore chimico. Quando viene bruciato, l’idrogeno lascia solo vapore acqueo e può produrre temperature ultra-elevate necessarie nei processi industriali.

La cattura è il costo. La maggior parte dell’idrogeno utilizzato come combustibile deriva dalla scissione delle molecole di gas naturale, che richiede una buona quantità di energia e produce anche anidride carbonica. Ciò che sta cambiando è lo sviluppo dell’elettrolisi, il processo di invio di una corrente elettrica attraverso l’acqua per scindere gli atomi di idrogeno dall’ossigeno. E se l’elettricità proviene da fonti rinnovabili, l’idrogeno viene prodotto senza gas serra.

Il produttore di gas industriali Air Liquide SA, l’acciaieria ThyssenKrupp AG e l’importante società petrolifera Royal Dutch Shell Plc hanno alcuni dei progetti dimostrativi di più alto profilo. Gli Stati membri dell’UE stanno già portando avanti piani e stringendo partnership sull’idrogeno. I Paesi Bassi hanno un obiettivo di produzione di 500 megawatt di capacità di elettrolisi entro il 2025 e stanno pianificando di scalarlo fino a 3.000-4.000 megawatt entro il 2030. I governi tedesco e olandese hanno anche avviato uno studio di fattibilità congiunto per produrre idrogeno verde dai loro impianti eolici offshore. “Questo studio molto importante ha generato molto entusiasmo nell’industria olandese e tedesca”, ha detto van Hulst. “Ci auguriamo che consenta una forte relazione bilaterale nello sviluppo di un mercato integrato dell’idrogeno verde dell’Europa nord-occidentale”. Vedremo i risultati nell’autunno del 2020″. Ulteriori passi per incrementare la produzione di idrogeno saranno svelati a giugno, quando il braccio esecutivo dell’UE proporrà una strategia per il passaggio a un sistema energetico più integrato e decarbonizzato.

(Tratto dalla rassegna stampa estera di Eprcomunicazione)