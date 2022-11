La Svizzera sta pagando i paesi poveri per ridurre le emissioni al suo posto

Altri paesi potrebbero seguire l’esempio della Svizzera, tradendo gli impegni sul taglio delle emissioni di gas serra da parte delle nazioni sviluppate. L’approfondimento del New York Times

La Svizzera, una delle nazioni più ricche del mondo, ha un obiettivo climatico ambizioso: promette di dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030.

Ma gli svizzeri non intendono ridurre le emissioni così tanto all’interno dei loro confini. Al contrario, il Paese europeo sta attingendo alle sue ingenti casse per pagare nazioni più povere, come il Ghana o la Dominica, affinché riducano le emissioni in loco, riconoscendone il merito alla Svizzera.

Ecco un esempio di come funzionerebbe: La Svizzera paga per installare un’illuminazione efficiente e stufe più pulite in un massimo di cinque milioni di famiglie in Ghana; queste installazioni aiuterebbero le famiglie ad abbandonare la combustione della legna per cucinare e a ridurre le emissioni di gas serra.

In questo modo la Svizzera, e non il Ghana, potrà contare le riduzioni di emissioni come progressi verso i suoi obiettivi climatici.

Veronika Elgart, vice responsabile della politica climatica internazionale presso l’Ufficio federale per l’ambiente in Svizzera, ha affermato che questo tipo di accordi potrebbe portare ulteriori azioni per il clima, a vantaggio dei Paesi ospitanti.

Tuttavia, ci sono dubbi sull’equità di questo meccanismo, una questione al centro delle discussioni della conferenza delle Nazioni Unite sul clima di questa settimana a Sharm el Sheikh, in Egitto. Uno dei principali punti di tensione diplomatici riguarda la misura in cui le nazioni ricche dovrebbero compensare i Paesi più poveri per i danni causati dal cambiamento climatico e aiutarli ad adattarsi, soprattutto perché il mondo più ricco è responsabile in modo sproporzionato delle emissioni di anidride carbonica che riscaldano il mondo.

Secondo i critici, se altre nazioni seguissero l’esempio della Svizzera, potrebbero ritardare l’azione per il clima nelle zone più ricche del mondo, spostando il lavoro di riduzione delle emissioni verso i poveri del pianeta. Inoltre, potrebbe avvantaggiare i progetti dei Paesi più poveri che sarebbero stati portati avanti comunque, con o senza finanziamenti stranieri.

“È un modo per trasferire la responsabilità di ridurre le emissioni”, ha dichiarato Crispin Gregoire, ex ambasciatore alle Nazioni Unite della Dominica, una minuscola nazione insulare di 72.000 abitanti che ha stretto un accordo con la Svizzera lo scorso anno. “Invece di ridurre le emissioni, la Svizzera si rivolge ad altri Paesi, che hanno emissioni molto basse, per adempiere a questo obbligo”.

Al vertice globale sul clima tenutosi lo scorso anno a Glasgow, il presidente della Bolivia Luis Arce ha definito l’idea equivalente al “capitalismo del carbonio”.

L’Accordo di Parigi del 2015 ha permesso ai Paesi di cooperare per ridurre le loro emissioni di gas serra. Le nazioni hanno fatto progressi nel definire alcune regole nei colloqui globali, ad esempio creando una guida per assicurarsi che le riduzioni delle emissioni non vengano conteggiate due volte.

Ma gran parte del funzionamento effettivo deve essere ancora messo a punto, compreso il modo in cui i progetti saranno valutati e monitorati. Le questioni fanno parte di un’ampia agenda di negoziatori sul clima riuniti in Egitto questa settimana.

La Svizzera è stata esplicita sul fatto che non raggiungerà i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni da sola e che deve cercare almeno un terzo dei suoi tagli altrove. Il Paese genera già la maggior parte dell’energia elettrica utilizzando energie rinnovabili, ovvero energia idroelettrica e nucleare, rendendo difficili ulteriori tagli alle emissioni.

Finora la Svizzera ha firmato patti con otto Paesi – Perù, Ghana, Senegal, Georgia, Vanuatu, Dominica, Tailandia e Ucraina – ed è in trattativa con almeno altre tre nazioni. Il Giappone e la Svezia hanno dichiarato di voler perseguire accordi simili.

C’è il timore che accordi come questi possano finire per finanziare progetti che potrebbero essere già in cantiere, ha dichiarato Thomas Day, esperto di mercati del carbonio presso il NewClimate Institute, un’organizzazione di Colonia, in Germania, che sostiene politiche climatiche più coraggiose.

Ad esempio, inizialmente la Svizzera intendeva investire per rendere gli edifici pubblici della Georgia più efficienti dal punto di vista energetico. Ma la Georgia stava già pianificando tali miglioramenti. Ciò significa che la Svizzera avrebbe ottenuto un credito per la riduzione delle emissioni che sarebbe avvenuta comunque, ha detto. Quindi, la Georgia avrebbe dovuto intraprendere progetti più difficili o costosi per raggiungere i propri obiettivi, dando alla Svizzera il credito per il lavoro più semplice.

Le nazioni ricche come la Svizzera hanno l’obbligo di aiutare i Paesi in via di sviluppo senza pretendere qualcosa in cambio, ha dichiarato Jade Begay, direttrice della giustizia climatica presso l’NDN Collective, un’organizzazione sociale e ambientale guidata dagli indigeni con sede a Rapid City, nel Sud America.

La norma che consente tali accordi è “pericolosa”, ha detto Begay, perché permette ai Paesi più ricchi “di continuare a inquinare e di continuare a fare business as usual, che è la radice del problema”.

Mischa Classen, direttore della Fondazione KliK, un’organizzazione no-profit svizzera che collabora con il governo per l’attuazione degli accordi, ha dichiarato che la Svizzera intende ora finanziare politiche più ambiziose in Georgia, come gli investimenti nell’efficienza energetica delle abitazioni private.

La Georgia può autorizzare o rifiutare i progetti previsti dall’accordo, ha dichiarato Elgart, funzionario del governo svizzero. I Paesi partner sono “al posto di guida”, ha detto. La Svizzera garantirà inoltre che i progetti non sarebbero stati realizzati altrimenti, ha aggiunto.

Il Ministero della Protezione Ambientale e dell’Agricoltura della Georgia non ha risposto a una richiesta di commento.

Il dibattito giunge mentre le nazioni ricche del mondo devono affrontare le critiche per non aver compensato le nazioni più povere come promesso, in modo che possano adattarsi meglio al riscaldamento delle temperature.

Secondo un’analisi dell’Overseas Development Institute, i contributi della Svizzera ai finanziamenti globali per il clima sono inferiori di quasi il 40% rispetto alla quota di 100 miliardi di dollari all’anno, obiettivo concordato a livello internazionale. Inoltre, la Svizzera è in ritardo rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dall’accordo di Parigi.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)