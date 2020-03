Siare, l’azienda italiana che ridà ossigeno nell’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus Covid-19 è, prima di tutto, sanitaria. I nostri ospedali rischiano il collasso, lo sentiamo ripetere tutti i giorni. Una boccata d’ossigeno, nel vero senso della parola, sembra però arrivare da Siare Engineering, azienda italiana finora poco nota al grande pubblico, ma destinata a rivestire un ruolo da protagonista in questa crisi: è infatti la sola realtà del nostro Paese a produrre ventilatori polmonari.

IL MAXI ORDINE DAL NUOVO COMMISSARIO ALL’EMERGENZA

Secondo quanto circola negli ambienti giornalistici, pare che ci fosse già il nuovo commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri (da 13 anni alla guida di Invitalia), dietro alla richiesta inoltrata a Siare Engineering di raddoppiare la produzione mensile di ventilatori polmonari da 200 a 500 in previsione del picco dei contagi che viene dato possibile tra due settimane. Ben prima della sua nomina quindi.

LA CONFERENCE CALL CON CONTE

“Venerdì 6 marzo abbiamo fatto una conferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e con Angelo Borrelli della Protezione civile – ha raccontato Gianluca Preziosa, direttore generale Siare Engineering, ospite della trasmissione televisiva Otto e Mezzo – In quell’occasione – ha spiegato – ci è stato chiesto di aumentare la quota di produzione destinata agli ospedali sul territorio. Da 40 ventilatori a settimana a 500, per arrivare a quota 2000 entro luglio. Uno sforzo titanico” – ha commentato Preziosa. “La nostra azienda ha dovuto sospendere e annullare tutte le commesse all’estero da Paesi del Sud Est asiatico già duramente colpiti dal Coronavirus”. Ma cos’è di preciso Siare?

COS’È SIARE ENGINEERING

Per uno strano scherzo del destino, Siare Engineering International Group s.r.l. ha sede proprio nella martoriata Emilia Romagna, la seconda Regione della nazione per numero di contagi da Coronavirus. Fondata a Crespellano – Valsamoggia, in provincia di Bologna, nel 1974 dall’attuale presidente Giuseppe Preziosa, esperto nei settori dell’anestesia, rianimazione e terapia intensiva, oggi dispone di una zona di produzione di 5.000 metri quadri in cui vengono assemblate le apparecchiature di anestesia, rianimazione, pronto soccorso domiciliare e monitoraggi.

IL BLOCCO DELLE ESPORTAZIONI

È a questa azienda dalle dimensioni davvero contenute, 35 dipendenti e un fatturato annuo di circa 11 milioni di euro, che sono demandate le speranze dei pazienti e del sistema sanitario nazionale di superare indenni la crisi. Dal Corriere si apprende che Siare, oltre ad aver bloccato tutte le commesse estere per destinare i propri macchinari alle Regioni più colpite dal Coronavirus, ha dato fondo alle scorte nei magazzini: 90 ventilatori polmonari sono andati in Lombardia, 174 sono rimasti in Emilia-Romagna e 56 in Piemonte. Ora in Siare sono affiancati dall’Esercito (25 soldati nelle filiere) nel tentativo di rendere più capillare la distribuzione.