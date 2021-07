Perché il prezzo del carbonio rischia di far crollare i mercati azionari

Un prezzo del carbonio di 75 dollari a tonnellata potrebbe causare un crollo dei mercati azionari fino al 20%. L’approfondimento del Financial Times

I mercati azionari globali potrebbero cadere fino al 20% se le aziende di tutto il mondo fossero improvvisamente colpite da un prezzo del carbonio di 75 dollari a tonnellata, secondo una nuova analisi che sostiene che gli investitori non riescono a tenere conto dei rischi climatici nelle valutazioni delle azioni.

La simulazione, che ha esaminato quanto duramente un aumento shock del prezzo del carbonio potrebbe colpire i prezzi delle azioni, ha detto che i mercati globali cadrebbero di circa il 4 per cento se solo le emissioni scope 1 e 2 – che coprono le emissioni dalle operazioni proprie di una società – dovessero cadere sotto una tassa sul carbonio di 75 dollari per tonnellata – scrive il FT.

Ma Kempen Capital Management, il gestore patrimoniale e fiduciario da 86 miliardi di euro dietro la ricerca, ha avvertito di un calo del 20% se le emissioni indirette, note come scope 3, fossero incluse. L’analisi ha anche scoperto che se il prezzo del carbonio dovesse colpire 150 dollari a tonnellata, i mercati globali potrebbero cadere fino al 41%.

Nikesh Patel, capo della strategia di investimento alla Kempen Capital Management UK, ha avvertito che gli investitori e i mercati non sono riusciti a prendere in considerazione l’impatto dei prezzi più alti del carbonio. “Il tipo di rischi a cui si sarà esposti nei prossimi anni sono molto diversi dai rischi del passato”, ha aggiunto.

All’inizio di questo mese, lo staff del FMI ha suggerito l’introduzione di un prezzo minimo globale del carbonio nel prossimo decennio per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, dove i paesi di tutto il mondo hanno accettato di limitare l’aumento della temperatura globale. Lo staff del FMI ha sostenuto che una tale mossa potrebbe “far partire la riduzione delle emissioni attraverso un’azione politica sostanziale”.

Al momento, 64 iniziative separate per il prezzo del carbonio coprono circa il 21,5% delle emissioni a livello globale, secondo i dati della Banca Mondiale. Il mese scorso, il prezzo del carbonio nell’UE ha raggiunto 50 euro a tonnellata per la prima volta, spingendo il costo dell’inquinamento nella Ue a più del doppio del suo livello pre-pandemico.

“Tutti questi sistemi sono molto complicati e non coprono tutte le emissioni”, ha detto Jaime Ramos, manager del fondo globale di transizione climatica di Aviva Investors. “Se fossimo in uno scenario in cui la Cina, l’UE e gli Stati Uniti avessero un adeguato carbon pricing, sarebbe un segnale molto forte per il mondo e per i mercati”.

La ricerca di Kempen, che ha ipotizzato che il costo della tassa avrebbe colpito i bilanci piuttosto che essere passato ai consumatori, ha scoperto che le azioni statunitensi potrebbero cadere di quasi il 27% a seguito di un prezzo del carbonio di 75 dollari, ma questo calo sarebbe solo del 15,4% in Europa.

La simulazione di Kempen si concentra sul caso peggiore per i mercati di un’introduzione improvvisa di un prezzo globale del carbonio, mentre molti credono che un’introduzione graduale sia più probabile con un impatto più dolce sulle valutazioni azionarie.

Nick Stansbury, responsabile delle soluzioni climatiche presso Legal and General Investment Management, il più grande asset manager del Regno Unito, ha detto che una grande sfida nel cercare di calcolare l’impatto del prezzo del carbonio sulle valutazioni azionarie è la questione di quanto del costo sarebbe passato al consumatore e quanto colpirebbe i profitti di una società.

In molti casi i clienti dovranno probabilmente pagare una grossa fetta del conto, ha detto.

I calcoli di LGIM stimano che le azioni globali potrebbero essere circa il 16% più deboli di quanto sarebbero state entro il 2050 nel caso dell’imposizione di un prezzo globale del carbonio. Questo si basa sull’ipotesi di una “transizione ordinata” e di un prezzo del carbonio che aumenta gradualmente fino a 383 dollari per tonnellata entro il 2050.

Il settore energetico sarebbe il più colpito secondo l’analisi di LGIM, con più del 60% del valore del settore a rischio in questo lasso di tempo come conseguenza dei rischi del carbonio, e anche le utility e i materiali di base potrebbero soffrire.

“È assolutamente essenziale che gli investitori prendano in considerazione i prezzi del carbonio”, ha detto Stansbury.

(Estratto dalla rassegna stampa di Eprcomunicazione)