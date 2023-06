Perrone e Soro, tutto sui nuovi vertici del Poligrafico di Stato

Ecco il nuovo consiglio di amministrazione e i nuovi vertici del Poligrafico e Zecca dello Stato

Nuovi vertici per il Poligrafico e Zecca dello Stato, controllato dal ministero dell’Economia.

Nei giorni scorsi Francesco Soro è stato nominato nuovo amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato e ha lasciato la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, televisivi radiofonici e postali del Mimit (Ministero delle imprese e made in Italy), che dirigeva dal 2021.

“La nomina alla Zecca è sotto l’egida del ministro del Mef, Giancarlo Giorgetti, che apprezza la sua figura di tecnico puro, e con cui Soro ha stabilito un rapporto privilegiato, da quando lo aveva chiamato a dirigere la Dgscerp dell’allora Mise”, ha scritto Prima Comunicazione.

E nei giorni scorsi l’assemblea degli azionisti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha nominato il nuovo Cda dell’IPZS, indicando Paolo Perrone nella carica di presidente e Francesco Soro nel ruolo di amministratore Delegato.

Perrone è stato in passato sindaco di Lecce con la bandiera del centrodestra per due mandati, fino al 2017. Da sempre in orbita Forza Italia, da qualche anno è entrato a far parte di Fratelli d’Italia.

Ecco la nuova composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Cda: Paolo Perrone (presidente), Francesco Soro (ad), Stefano Corti, Stella Mele e Flavia Scarpellini. Compongono il collegio sindacale: Ambrogio Brambilla (presidente), Alessandro Ioghà, Claudia Santilli, Marco Enzo Pitotti e Monica Petrella.

Ecco di seguito i curricula dei nuovi componenti.

IL CV DI PAOLO PERRONE TRATTO DAL SITO DEL COMUNE DI LECCE

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Comune di Lecce

• Tipo di impiego Sindaco di Lecce

• Date (da – a) Maggio 2013

• Tipo di azienda o settore Anci

• Tipo di impiego Componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

• Date (da – a) Dicembre 2011

• Tipo di azienda o settore AIP

• Tipo di impiego Presidente

• Tipo di azienda o settore

Provincia di Lecce

Dal 2004 al 2007

• Principali mansioni e responsabilità

Consigliere provinciale

• Date (da – a) Dal 1998 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Lecce

• Tipo di azienda o settore Assessore comunale con delega Bilancio, ai Rapporti con l’Università, al Decentramento e alle Pari opportunità,

Date (da – a) Fino al 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gieffe s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale presso Università “Bocconi” di Milano

• Date (da – a) 1991

Diploma di “International Business Program” presso Stockholm School of Economics

• Date (da – a) 1992

Corso di specializzazione in “Management et Controle de Gestion International” presso l’École des Hautes Études Commerciales di Parigi.

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma Master CEMS, Milano

• Date (da – a) 1992

Abilitazione Dottore Commercialista

1981 -1986

Maturità Classica Liceo G. Palmieri

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese, francese

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

PATENTE O PATENTI B

IL CV DI FRANCESCO SORO TRATTO DAL SITO MISE (OGGI MIMIT)

2021 – oggi Componente dell’Assemblea dei partecipanti e Consigliere di Amministrazione, Banco Nazionale di Prova. Su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 5 ottobre 2021, è Componente dell’Assemblea dei partecipanti del Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali. Su nomina dell’Assemblea, è inoltre Consigliere di Amministrazione del Banco.

Il Banco di Prova, sottoposto alla vigilanza del Ministero, esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. Svolge altresì attività e servizi tecnici, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.

2019 – 2021 Direttore Area Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli stakeholders, Sport e Salute spa, società pubblica incaricata di attuare le scelte di politica pubblica sportiva del Governo e di erogare i contributi statali da destinare agli Organismi Sportivi. Da maggio 2019, ha assunto la responsabilità di garantire:

– il centro di competenza in materia di legislazione sportiva, cui è attribuita la responsabilità di promuovere un nuovo quadro normativo di sistema funzionale allo sviluppo della missione della Società in una prospettiva di medio-lungo termine, anche confrontandosi con le Autorità indipendenti e gli altri Enti preposti;

– le relazioni con le istituzioni nazionali ed europee;

– il supporto alle Federazioni e agli organismi sportivi sulle questioni normative di loro interesse, coadiuvandole nei tavoli istituzionali;

– lo sviluppo di Progetti Speciali, che consentano di accedere a fondi europei o nazionali;

– il contributo di competenza della Funzione ai progetti trasversali di digital transformation della Società.

Da dicembre 2019, è responsabile:

– del centro di competenza che monitora il processo normativo, nazionale e internazionale, nelle materie di interesse della società, curando il rapporto con gli uffici delle Istituzioni coinvolte; monitora l’evoluzione delle normative di rilievo per il sistema sportivo, studiando gli schemi di disegni di legge informando le Direzioni interessate e vagliandone le osservazioni; promuove un quadro normativo di sistema coerente con la missione della società, svolgendo attività di analisi sull’applicabilità delle norme e sull’impatto e la fattibilità della regolamentazione; assicura il supporto agli Organismi Sportivi sulle questioni normative di loro interesse supportandoli nelle relative iniziative e coadiuvandoli nei tavoli istituzionali; assicura il raccordo normativo con il Comitato Sport e Periferie, supportando la funzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport;

– del centro di competenza che assicura, anche attraverso la comparazione con benchmark internazionali, la messa a punto e l’attuazione del Piano Strategico di medio-lungo termine coerentemente con la nuova missione societaria; assicura, previa analisi dei fabbisogni delle funzioni aziendali, il coordinamento, la raccolta e la disponibilità di dati ed elaborazioni statistiche relativi alla diffusione e alla pratica sportiva; analizza in maniera integrata i dati del sistema sportivo italiano al fine di fornire elementi tecnici di indirizzo e supporto decisionale in materia, anche a beneficio delle strutture aziendali; promuove seminari e incontri, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Università e Istituti di ricerca.

Supporta, inoltre, il Consiglio di Amministrazione della società, in sinergia con l’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, svolgendo le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi pubblici agli Organismi Sportivi non federali e curando il monitoraggio delle attività.

Da aprile 2020 – a seguito dell’attribuzione a Sport e Salute della responsabilità di erogare le indennità ai Collaboratori Sportivi, (per il valore, ad agosto 2021, di circa €900 mln) – è componente della Commissione Valutazione Istruttoria “Progetto Indennità Collaboratori Sportivi” a diretto riporto del Presidente e AD con responsabilità di garantire la governance delle attività e dei relativi processi operativi; gestire e definire le questioni problematiche e i dubbi interpretativi nell’applicazione delle norme previste; nonché con specifica responsabilità di garantire il coordinamento dei processi e della governance delle attività – che hanno coinvolto circa 160 persone – assicurando l’interpretazione omogenea delle diverse tematiche applicative, con il supporto di tutte le Direzioni competenti e rapportandosi con gli stakeholder istituzionali, anche al fine di assicurare le risposte a tutti i soggetti potenzialmente destinatari del contributo pubblico.

2017 – 2018 Commissario Straordinario di Governo dell’Unione Italiana Tiro a Segno, ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa. Su nomina del Ministero della Difesa, ha esercitato le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività istituzionali e sportive svolte dall’ente, amministrandone i fondi e il patrimonio.

2015 – 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di CONInet, società leader nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della business intelligence al servizio dello sport. Dal 2015 al 2018, grazie all’ampliamento dei servizi, si è registrato un consistente aumento del fatturato derivante dalle Federazioni.

2014 – 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sportcast, società che realizza e gestisce il canale televisivo Supertennis e che svolge – tra le altre – attività di produzione audiovisiva e di contenuti digitali per le federazioni. Grazie al riposizionamento strategico in tema di frequenze radiotelevisive, innovazione tecnologica e acquisizione diritti, gli ascolti del canale nel periodo sono aumentati sensibilmente.

2014 – 2019 Responsabile Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività della Presidenza del CONI, CONI Servizi/Sport e Salute spa.

2013 – 2014 Coordinatore Attività di Presidenza del CONI, CONI Servizi spa.

Ha sviluppato e curato per conto della Presidenza, anche a livello internazionale, le relazioni istituzionali, supportando il Presidente nelle relazioni con le istituzioni intergovernative; ha assicurato il raccordo tra gli organi dell’Ente e le attività inerenti alla giurisdizione sportiva; ha monitorato l’attività normativa e legislativa nazionale e regionale sviluppando proposte di legislazione sportiva ha coordinato le attività a diretto supporto del Presidente del Coni assicurandone la più efficace operatività. A partire dal 2015, ha curato – per il tramite dell’Ufficio Innovazione Digitale, facente capo all’Area – l’elaborazione delle strategie digitali e delle politiche per l’innovazione per conto della Presidenza, oltre al raccordo digitale tra le attività delle funzioni aziendali, anche attraverso la redazione di progetti innovativi, audiovisivi, di piani di social media activities e di pubblicazione digitale.

2014 – 2016 Consigliere di Amministrazione di QURAMI, digital startup che fornisce soluzioni digitali per la gestione e l’ottimizzazione dei processi delle aziende pubbliche e private.

2008 – 2013 Presidente del Corecom, Authority per le telecomunicazioni della Regione Lazio e organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), nonché organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria. Ha esercitato tra l’altro, le seguenti funzioni:

– esprimere parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

– esprimere parere preventivo su provvedimenti a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale;

– tenere il Registro degli Operatori di Comunicazione per garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari e consentire la vigilanza sull’anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere;

– predisporre la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi pubblici per le emittenti locali televisive e radiofoniche stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico;

– erogare i contributi pubblici all’emittenza televisiva e locale, sulla base del bando del Ministero, l’erogazione dei contributi e la gestione delle graduatorie.

– formulare proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici;

– esprimere parere sui piani dei programmi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per ciò che concerne i programmi riguardanti la realtà regionale;

– esprimere ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

– iniziative di formazione e ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l’editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, nonché sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

– vigilare in merito alle attività di propria competenza sul rispetto delle norme regionali in materia;

– vigilare sul rispetto della normativa statale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze;

– curare il censimento dell’editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni. In quest’ambito, ha realizzato Next TV, news-site di aggiornamento quotidiano sulla tv nell’era della convergenza cross mediale, con l’obiettivo di fornire agli operatori di settore numeri e trend della tv del futuro e di indirizzarli verso i nuovi modelli di business.

Ha gestito oltre 40.000 controversie, con abbattimento dei tempi di attesa dei cittadini dai 18 mesi iniziali nel 2008 ai 38 giorni nel 2013 e contestuale percentuale di successo della conciliazione dal 37% al 82%. nonché con abbattimento del tempo medio di evasione per procedimento del Registro Operatori di Comunicazione da giorni 30 a giorni 2.

2010 – 2011 Presidente dell’Assemblea dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, Authorities per le telecomunicazioni delle Regioni. 2009 – 2010 Commissario del Comitato Media e Minori del Ministero dello Sviluppo Economico.

2007 – 2010 Consigliere di Amministrazione AGES, Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali. Ha contribuito agli indirizzi e ai progetti di formazione della Scuola Superiore delle Amministrazioni locali, con particolare riferimento ai processi di ammodernamento della PA.

2006 – 2008 Consigliere per l’Innovazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali. Ha supportato il Ministro per gli Affari regionali nella predisposizione e gestione di strategie e programmi per le politiche urbane e della montagna, nonché per la modernizzazione istituzionale, organizzativa e informatica delle autonomie regionali e locali, tra cui il Programma ELISA, che ha istituito il Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali, che ha coinvolto amministrazioni locali diffuse su tutto il territorio nazionale sui temi dell’innovazione tecnologica e digitale.

2006 – 2007 Presidente del Consorzio ICT, società mista a maggioranza pubblica della Regione Lazio con Alenia Spazio, IRI Management, Distretto dell’ICT e dell’Audiovisivo e Tecnopolo.

1999 – 2014 Avvocato, cassazionista. Ha svolto la professione, fornendo assistenza legale ad una clientela prevalentemente composta da gruppi industriali, multinazionali, enti e società, pubbliche e private.

Dal 2005 è stato titolare del proprio studio legale, con funzioni di coordinamento ed indirizzo di ogni attività dello studio, gestendo migliaia di procedimenti giudiziari.

Dal 2006 è stato inoltre Componente della Commissione dell’Ordine degli Avvocati di Roma incaricata di studiare e approfondire ogni aspetto giuridico riguardante la normativa sulla responsabilità civile.

FORMAZIONE

1996 | Laurea con lode in Giurisprudenza | Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ | Diritto bancario con tesi su “La partecipazione al capitale delle banche”

1989 | Diploma di maturità scientifica | Liceo Statale “Manfredi Azzarita”

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingue italiano: madrelingua | inglese: buono | spagnolo: discreto

È stato dal 2015 al 2019 Condirettore della Rivista di Diritto Sportivo (Giappichelli editore) ed è autore di diverse pubblicazioni su quotidiani e riviste di settore – tra cui, nel 2019, il saggio monografico “Regolazione e governance del mondo digitale: profili del diritto della rete in USA, UE e Italia” (Giappichelli editore).

Professore a contratto di “Digital Media and Innovation Management” e di “Media e Sport: profili gestionali” presso la Link Campus University dal 2014 al 2019.

+++

IL CV DI STEFANO CORTI TRATTO DAL SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO

ESPERIENZE LAVORATIVE

DATE (DA-A) Luglio 2019 – oggi

DATORE DI LAVORO Senato della Repubblica

SETTORE Membro VIII Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) Membro parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

DATE (DA-A) Aprile 2013 – oggi

DATORE DI LAVORO Passione Fuoco di Stefano Corti

SETTORE Distributore con rete vendita di Generatori di Calore a Biomassa

MANSIONI Titolare

DATE (DA-A) Maggio 2008 – aprile 2013

DATORE DI LAVORO Contura, ramo aziendale di NIBE AB (Svezia)

SETTORE Produttore di Generatori di Calore a Biomassa

MANSIONI Country Manager

DATE (DA-A) Settembre 2006 – maggio 2008

DATORE DI LAVORO

COEM Fioranese SETTORE Produttore di piastrelle e rivestimenti in gres porcellanato

MANSIONI Export Manager Belgio-Lussemburgo e Francia

DATE (DA-A) Settembre 2002 – Settembre 2006

DATORE DI LAVORO Cotto d’Este Panaria Group

SETTORE Produttore di piastrelle e rivestimenti in gres porcellanato

MANSIONI Export Manager Belgio-Lussemburgo e Francia

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Promotore della legge DDL 1371 ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA

MEMORIA E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

Primo firmatario degli Emendamenti approvati in Commissione

1.1000/3000/135 in materia di misure urgenti a sostegno dell’editoria

1.40, 1.110, 1.189 in Materia di Contratti Pubblici

12.0.3, 13.0.59 in materia di Sostegno e alle imprese e agli operatori economici

29.6, 29.3 29.5 in materia di misure urgenti per la crisi in Ucraina

32.6, 32.27 in materia di ulteriori misure attuazione PNRR

7.63 al Decreto Trasporti per la semplificazione patenti motociclisti

INCARICHI ISTITUZIONALI

Gennaio- Luglio 2019 Consigliere di Amministrazione Agenzia Italiana Commercio Estero ICE

Promotore intergruppo parlamentare Motorismo Storico

Dal 2009 al 2014 Consigliere LNP in Consiglio Provinciale di Modena eletto nel collegio di

Serramazzoni (Modena montagna)

Dal 2006 al 2016 Consigliere Comunale e Capogruppo LNP a Montefiorino

Senatore Accademico MUP all’Università Statale di Milano dal 1997 al 1999

INCARICHI POLITICI

SOM Lega Lombarda dal 16 giugno 1992 (prima iscrizione RIAA 1990), militanza trasferita in

maniera continuativa presso la LN Emilia nel 2002.

Dal 2012 al 2015 membro elettivo del Consiglio Nazionale Emilia

Proboviro Lega Nord Emilia dal 2006 al 2012.

In precedenza: fondatore Movimento Giovani Padani, responsabile esteri MGP, coordinatore

provinciale MGP Martesana, capogruppo di minoranza in consiglio Comunale a Rozzano (MI),

Fondatore nel 1995 del gruppo studentesco FLC (poi MUP) presso la Facoltà di Scienze

Politiche di Milano, , Segretario Sezione di Rozzano 1995-1997, membro del direttivo

provinciale prima della Provincia Organizzativa LNP Ticino e poi Martesana, dal 1993 al 1995

responsabile Giovanile Circoscrizione Rozzano-Bassa Milanese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATE 2001-2002

ISTITUTO U.W.I.C. Cardiff UK

AREA FORMATIVA European Business Management

QUALIFICA Bachelor of Honours II

1999-2001 ISTITUTO Scuola Superiore di Commercio Estero I.F.O.A

QUALIFICA Contenuti principali: AREA ECONOMICA (Economia politica, Economia internazionale, Geografia economica), SISTEMA D’IMPRESA (Organizzazione aziendale, Amministrazione e controllo di gestione, Finanza aziendale, Informatica e Information Technology), AREA MARKETING (Metodi quantitativi, Marketing operativo, strategico internazionale, Ricerche di mercato, Comunicazione d’impresa, Tecniche di negoziazione, Strategie e politiche di vendita, Tecniche di budgeting), AREA SCAMBI INTERNAZIONALI (Contrattualistica di base e internazionale, Banche e pagamenti internazionali, Trasporti e dogane) DATE 1995 ISTITUTO Liceo Scientifico Salvador Allende Milano QUALIFICA Diploma di Maturità Scientifica conseguita con 42/60 CONVEGNI Promotore e relatore a numerosi convegni internazionali, tra i quali i convegni annuali della Federazione Motociclistica Italiana, dell’Automotoclub Storico Italiano e il convegno sull’Antipirateria 2022 svolto presso il Senato della Repubblica.

ASSOCIAZIONISMO E CULTURA

Socio ASI, FMI, Ariel Club e organizzatore di eventi motoristici. Presidente Associazione Culturale Terra Friniate Socio Aggregato ANA. Co-autore del Libro “Dal Dragone al Don, biglietto di sola andata” e autore di alcuni articoli storico-identitari su riviste locali e riviste di associazioni culturali.

LINGUE

MADRELINGUA

ITALIANO

INGLESE Eccellente

FRANCESE Eccellente

TEDESCO Scolastico

CAPACITÀ RELAZIONALI

Buona attitudine al lavoro in team, al coordinamento e alla comunicazione interpersonale maturati sia in ambito lavorativo che nel mondo del volontariato CAPACITÀ ORGANIZZATIVE Gestione dei processi di comunicazione di tipo tradizionale, capacità di lavoro in autonomia, capacità di coordinamento e programmazione di team, ottima gestione organizzativa

CAPACITÀ TECNICHE

Buona conoscenza dei sistemi di office automation (Office, Excel, Access, Power Point)

PATENTI A e B

+++

IL CV DI STELLA MELE TRATTO DAL SITO DI FRATELLI D’ITALIA

Stella Mele è nata a Barletta il 24 Marzo 1982.

Dopo aver conseguito la Maturità Classica, nel 2012 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sostenendo una Tesi di Laurea in Sociologia del Diritto, in particolare “Le tre misure riparative degli errori giudiziari: la “ragionevole durata del processo”, la L. 24 Marzo 2001 n. 89 (“Legge Pinto”) e la L. n.117/1988 (“Legge Vassalli “)”.

Esercita attualmente la professione di Avvocato (iscritta all’Albo degli Avvocati di Trani).

Nell’ambito della formazione, partecipa, nel 2001, all’ “VIII° CORSO DI CULTURA EUROPEA” c/o il Centro Culturale Europeo di Bari.

Nel settembre dello stesso anno risulta vincitrice del Progetto “La rifondazione della Patria” c/o l’Associazione Culturale “Storia e Memoria”.

Durante gli anni della formazione ha lavorato come consulente commerciale in editoria e, successivamente, come docente in attività di Formazione Professionale.

Inizia il suo percorso politico all’età di 17 anni, militando nel movimento giovanile di “Alleanza Nazionale” e, dal 2002, all’interno del Movimento Studentesco “AZIONE UNIVERSITARIA”, del quale veniva eletta Consigliere di Facoltà.

A 23 anni assume l’incarico di Dirigente Provinciale di Alleanza Nazionale per Barletta – Andria – Trani.

Nel 2007, in previsione dello scioglimento di AN, aderisce al progetto politico “La Destra”, assumendo l’incarico di Segretario cittadino e, successivamente, di Segretario provinciale BT, Coordinatrice regionale Pugliese Dipartimento Donne e di Dirigente Nazionale.

In seguito alla fase di ricostruzione della destra italiana, nel 2014 entra a far parte della giovane formazione politica di Fratelli d’Italia, ricoprendo il ruolo di Segretario Provinciale e, successivamente, di Segretario cittadino e di Dirigente Nazionale.

Alle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 risulta eletta, Consigliere Comunale nella Città di Barletta e successivamente eletta Vice Presidente del Consiglio Comunale e Presidente della “VIII Commissione Consiliare Permanente Cultura e Pubblica Istruzione”.

+++

IL CV DI FLAVIA SCARPELLINI TRATTO DA LINKEDIN

Esperienza

Member of the Managing Committee of Fondazione Milano Cortina 2026

Fondazione Milano Cortina 2026

feb 2020 – Presente · 3 anni 5 mesi

Milan, Lombardy, Italy

General Counsel, Board Member and Board Secretary

my own law firm

gen 2020 – Presente · 3 anni 6 mesi

former Board Member of the Bocconi Alumni Community

Università Bocconi

ott 2019 – set 2021 · 2 anni

General Counsel & Board Secretary

Airport Handling S.p.A.

2014 – 2019 · 5 anni

Head of the Corporate & Commercial Department

Crowe Horwath gen 2009 – ago 2014 · 5 anni 8 mesi

Milan Area, Italy

Of counsel

Pavia e Ansaldo

gen 2005 – nov 2008 · 3 anni 11 mesi

General Counsel & Company Secretary

H3GH3G

apr 2001 – nov 2004 · 3 anni 8 mesi

Milan Area, Italy

Head of the Domestic & International Contract Department, General Counsel for the Int’l Operations

Enel

set 1998 – mar 2001 · 2 anni 7 mesi

Rome Area, Italy