La Cina si sta infognando sui crediti inesigibili per la Via della Seta? Report Ft

Il programma cinese di finanziamento delle infrastrutture Belt and Road Initiative (BRI), del valore di 1 miliardo di dollari, è stato colpito da una spirale di crediti inesigibili, con oltre 78 miliardi di dollari di prestiti andati a male negli ultimi tre anni. Scrive il Financial Times.

Il programma ha reso la Cina il più grande creditore bilaterale del mondo, ma le cifre indicano che è diventato un macigno finanziario per Pechino e le sue maggiori banche.

Circa 78,5 miliardi di dollari di prestiti concessi da istituzioni cinesi a strade, ferrovie, porti, aeroporti e altre infrastrutture in tutto il mondo sono stati rinegoziati o cancellati tra il 2020 e la fine di marzo di quest’anno, secondo i dati compilati dall’organizzazione di ricerca newyorkese Rhodium Group.

Si tratta di una cifra più che quadrupla rispetto ai 17 miliardi di dollari di rinegoziazioni e cancellazioni registrati da Rhodium nei tre anni dal 2017 alla fine del 2019.

Non ci sono dati ufficiali sull’entità totale dei prestiti BRI nell’ultimo decennio, ma si ritiene che il totale si aggiri “intorno a 1 miliardo di dollari”, secondo Brad Parks, direttore esecutivo di AidData presso l’Università William and Mary negli Stati Uniti.

Inoltre, Pechino ha esteso un volume senza precedenti di “prestiti di salvataggio” per evitare inadempienze sovrane da parte di grandi mutuatari tra i circa 150 Paesi che hanno aderito alla BRI.

Il valore di questi salvataggi sovrani ammonta a 104 miliardi di dollari tra il 2019 e la fine del 2021, secondo uno studio condotto da ricercatori di AidData, Banca Mondiale, Harvard Kennedy School e Kiel Institute for the World Economy. In un arco di tempo più lungo, tra il 2000 e la fine del 2021, tali salvataggi ai Paesi in via di sviluppo hanno totalizzato 240 miliardi di dollari, secondo lo studio.

Un numero crescente di Paesi mutuatari della BRI è spinto sull’orlo dell’insolvenza dal rallentamento della crescita globale, dall’aumento dei tassi di interesse e dai livelli di debito record nei Paesi in via di sviluppo. I creditori occidentali di questi Paesi, nel frattempo, hanno incolpato la Cina di aver bloccato i negoziati per la ristrutturazione del debito.

“Francamente, credo che questo sia solo l’inizio. Le banche cinesi hanno interesse a garantire che i loro maggiori mutuatari d’oltremare siano sufficientemente liquidi per continuare a servire i debiti dei loro progetti infrastrutturali”, ha detto Parks. “Quindi, Pechino probabilmente si occuperà di prestiti d’emergenza finché i suoi maggiori mutuatari saranno in difficoltà finanziarie”.

Il ritmo delle rinegoziazioni e delle cancellazioni della BRI è rallentato leggermente nel 2022, rispetto all’apice della pandemia nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, secondo gli esperti, ciò non indica che la qualità di fondo del portafoglio prestiti cinese sia migliorata.

“Tutt’altro”, ha dichiarato Matthew Mingey, analista senior di Rhodium. “Mentre alcuni grandi beneficiari dei prestiti cinesi, come il Pakistan, sono riusciti a resistere grazie ai salvataggi del FMI e a quelli bilaterali, le crepe nella BRI si stanno allargando”.

Gli analisti hanno detto che non si aspettavano che Pechino mettesse fine a un programma così strettamente legato alla reputazione della Cina nel mondo e all’immagine dello stesso leader Xi Jinping. Quasi un decennio fa, Xi aveva dichiarato che la BRI era il “progetto del secolo”.

“Molti Paesi accolgono ancora con favore gli investimenti cinesi nell’ambito della BRI e non credo che questo cambierà”, ha dichiarato Francesca Ghiretti, analista di Merics, un think tank con sede a Berlino.

Xue Gong, borsista della Carnegie China, ha previsto che la Cina utilizzerà il Belt and Road Forum for International Cooperation, che Pechino dovrebbe tenere alla fine dell’anno, per celebrare un decennio di risultati della BRI e tracciare i piani futuri di cooperazione.

Ma ha aggiunto che l’attenzione generale di Pechino per lo sviluppo di tecnologie locali e la pressione sui finanziamenti pubblici in patria potrebbero portare a una riduzione delle risorse destinate all’iniziativa. “Le elargizioni di denaro su larga scala alle imprese statali per la BRI sono fuori discussione”, ha detto Gong.

Allo stesso tempo, la Cina sta ampliando le sue aperture politiche e diplomatiche verso il mondo in via di sviluppo, diluendo potenzialmente l’importanza della BRI nel tempo.

Dal 2021, Xi ha lanciato tre iniziative strategiche volte a rimodellare l’architettura della governance globale e a diluire l’influenza delle istituzioni a guida occidentale che hanno diretto gli affari mondiali dalla fine della seconda guerra mondiale.

Mentre Pechino cerca di ottenere il sostegno internazionale per due di queste iniziative – l’Iniziativa per lo sviluppo globale e l’Iniziativa per la sicurezza globale – i Paesi che hanno firmato per diventare “amici” della visione cinese sono quasi invariabilmente anche debitori dei creditori cinesi nell’ambito della BRI.

Cambogia, Mongolia, Cuba, Uruguay, Nicaragua e Bielorussia hanno dimostrato il loro sostegno all’Iniziativa Globale per lo Sviluppo e l’Iniziativa Globale per la Sicurezza durante i recenti incontri, ha dichiarato Alice Ekman, analista senior dell’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza dell’Unione Europea. Tutti questi Paesi sono anche membri di spicco della BRI.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)