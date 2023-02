Perché l’interventismo in economia minaccia il commercio mondiale. Report Ft

La paura della Cina, la necessità di proteggere le filiere critiche e la trasformazione industriale hanno spinto Usa e Ue verso l’interventismo in economia. L’approfondimento del Financial Times

Ora siamo tutti interventisti. Negli Stati Uniti, non molto tempo fa bastione del pensiero del libero mercato, la paura della Cina, le preoccupazioni per la sicurezza delle catene di approvvigionamento, le aspirazioni di reindustrializzazione e le speranze di una trasformazione verde si stanno combinando per rimodellare le politiche commerciali e industriali.

L’UE condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti per la Cina, soprattutto in termini di minaccia tecnologica. Ma è anche preoccupata per il carattere “America First” delle politiche statunitensi, in particolare per la legge sulla riduzione dell’inflazione da 369 miliardi di dollari. Questa crescente fiducia nella capacità dei governi di rimodellare in meglio le proprie economie era forse inevitabile, viste le delusioni economiche e le tensioni geopolitiche. Ma cosa implica?

IL GRANDE INTERROGATIVO DELL’INTERVENTISMO

Un grande interrogativo è cosa comporteranno questi spostamenti verso il nazionalismo economico e l’interventismo per l’economia mondiale. Allo stato attuale delle cose, una disintegrazione profonda sembra improbabile, anche se è, ahimè, immaginabile. Sarebbe anche molto costosa, come sottolinea una recente nota di discussione del FMI, Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism. Inoltre, quanto più profonda sarà la disintegrazione, tanto maggiori saranno i costi. Il disaccoppiamento tecnologico sarebbe il più costoso di tutti, soprattutto per i Paesi emergenti e a basso reddito. A ciò si aggiungono gli inevitabili costi geopolitici. Come ha giustamente osservato James Bacchus, ex capo dell’organo d’appello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il contenimento di questi costi nel mondo di oggi pone sfide enormi. Scrive il Financial Times.

Una domanda più ristretta è quanto funzionerà il nuovo interventismo nei suoi termini. Il governo federale degli Stati Uniti, che è l’attore più attivo e potente, otterrà i risultati desiderati dalle politiche che ora si è impegnato ad adottare? Ci sono buone ragioni per dubitarne. Un intervento di successo è difficile.

Non è che manchino argomenti teorici a favore dell’intervento. Al contrario, fin dai tempi di Alexander Hamilton, gli argomenti a favore della protezione dell’industria nascente (e di altri interventi di questo tipo) sono ben noti. L’argomento principale è che i mercati da soli non riusciranno a sfruttare le opportunità disponibili. Ricardo Hausmann di Harvard ha recentemente ribadito questi argomenti. A queste argomentazioni sull’industria nascente si aggiungono quelle sulla protezione della sicurezza economica, tecnologica o militare.

Tuttavia, nella pratica è piuttosto difficile far funzionare questo tipo di interventismo. Troppo spesso, ad esempio, si presume che i successi del Giappone, della Corea del Sud e più recentemente della Cina siano dovuti a un lungimirante interventismo governativo. Si esagera: il motore principale è stata la concorrenza di mercato. Inoltre, l’intervento pubblico diventa tanto più difficile quanto più un’economia è vicina alla frontiera tecnologica: l’innovazione è di solito più difficile della copia. Non da ultimo, esiste un’economia politica dell’intervento, con i perdenti che scelgono i governi piuttosto che i governi che scelgono i vincitori. Più uno Stato è aperto alle lobby, maggiori sono le possibilità di cattura. Questo è particolarmente applicabile agli Stati Uniti.

COSA HA FUNZIONATO, E COSA NO

Nel 2021, il Peterson Institute for International Economics ha pubblicato un documento intitolato Scoring 50 Years of US Industrial Policy. Il documento illustra alcune politiche di protezione industriale grottescamente costose, osservando che “i consumatori e i contribuenti statunitensi stanno attualmente pagando più di 900.000 dollari all’anno per ogni posto di lavoro salvato dai dazi sull’acciaio di Trump, estesi da Biden”. A volte, ahimè, il bipartitismo può essere sciocco.

Cosa ha funzionato? Come previsto, il protagonista è stato Darpa, forse il programma di innovazione di maggior successo nella storia del mondo. Un altro successo è stato l’Operation Warp Speed, il programma di vaccinazione dell’amministrazione Trump – un trionfo che molti repubblicani hanno voluto disconoscere. Un altro è stato il Research Triangle Park della Carolina del Nord. L’incoraggiamento all’assemblaggio di automobili estere ha funzionato abbastanza bene, così come i crediti d’imposta per i pannelli solari.

Tuttavia, ciò che colpisce è quanto spesso questi programmi non siano riusciti a rendere competitive le industrie, a salvare posti di lavoro a costi ragionevoli o a far avanzare la frontiera tecnologica. Questo vale in particolare per le misure commerciali e i sussidi specifici per le imprese. I grandi successi sono stati ottenuti combinando gli esborsi pubblici e privati per la ricerca e lo sviluppo, come ci si poteva aspettare. Alla luce di ciò, è lecito chiedersi se i programmi di sussidi di oggi funzionino.

A fronte di ciò, vi sono legittime ragioni di sicurezza per promuovere la produzione di chip per computer, a prescindere dai costi. Ancora una volta, in assenza di politiche migliori, i sussidi per la transizione verde dovrebbero spingere l’economia nella giusta direzione. Inoltre, i sussidi hanno il vantaggio di essere trasparenti, mentre la protezione è una tassa nascosta sui consumatori trasferita ai produttori. Le tariffe, inoltre, orientano la produzione verso il mercato nazionale, mentre i sussidi sono neutrali tra mercato interno ed estero. Tuttavia, i sussidi non sono neutrali tra i vari Paesi: chi ha le tasche più profonde vince. Inoltre, i sussidi, soprattutto quelli limitati ai produttori nazionali, causeranno attriti, anche con gli alleati. Il risultato sarà una guerra dei sussidi. Questo può ridurre le emissioni dei Paesi ad alto reddito. Ma non risolverà il cambiamento climatico globale, che dipende dal successo della cooperazione per una trasformazione globale.

Il nuovo interventismo ha molte cause e molti obiettivi. In teoria, potrebbe portare a risultati migliori, soprattutto quando gli argomenti a favore dell’intervento governativo sono forti, come nel caso del cambiamento climatico o della sicurezza nazionale. Ma ci sono anche grandi rischi potenziali, non ultimo quello che molti di questi programmi si rivelino un enorme spreco di denaro, come lo sono stati tanti programmi interventisti in passato. Inoltre, questi interventi peggioreranno le guerre commerciali attualmente in corso. La frammentazione è molto facile da avviare. Ma sarà difficile da controllare e ancora più difficile da invertire.

(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)