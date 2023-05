I grandi investitori dichiarano guerra alla plastica

Una coalizione di investitori che supervisiona asset per 10 miliardi di dollari ha invitato aziende come Amazon, PepsiCo e McDonald’s a ridurre drasticamente la loro dipendenza dalla plastica, affermando che l’inazione espone a rischi finanziari. L’articolo del Financial Times

Il gruppo, composto da 183 persone, ha scritto a 30 delle più grandi aziende mondiali di generi alimentari, vendita al dettaglio e beni di consumo per avvertire che la produzione continua di plastica comporta rischi per la salute pubblica, la biodiversità, il cambiamento climatico e i diritti umani.

La coalizione, che comprende Amundi, Legal and General Investment Management, Aviva Investors, Axa Investment Management e Rockefeller Asset Management, è la più grande mai costituita per esercitare pressioni sulle aziende in materia di plastica.

Ha esortato le aziende, che comprendono anche Tesco, Carrefour e Danone, a eliminare gradualmente la plastica monouso, a ridurre significativamente il consumo di materiali e a implementare sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Angélique Laskewitz, direttrice esecutiva dell’Associazione olandese degli investitori per lo sviluppo sostenibile (VBDO), coordinatrice della campagna, ha dichiarato che è preoccupante che la maggior parte delle aziende del settore dei beni di consumo e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari stia adottando solo azioni limitate per mitigare i rischi posti dalla plastica.

“Gli investitori stanno ora inviando un chiaro segnale a queste aziende che dovranno affrontare pressioni sempre più forti se non agiranno presto per ridurre in modo sostanziale la loro impronta di plastica”, ha dichiarato Laskewitz.

Secondo le stime di VBDO, l’inquinamento da plastica costa alla società più di 100 miliardi di dollari all’anno. Uno studio pubblicato nel 2017 ha rilevato che sono stati prodotti 8,3 miliardi di tonnellate di plastica da quando l’industria ha iniziato a espandersi dopo la seconda guerra mondiale. Circa i quattro quinti sono stati gettati come rifiuti, mentre solo il 9% è stato riciclato.

Una crescente schiera di investitori istituzionali ha sollevato preoccupazioni sulla plastica e sui danni agli oceani del mondo, soprattutto dopo la serie televisiva Blue Planet di David Attenborough.

Alcuni gestori di fondi, tra cui Axa IM e Lombard Odier, hanno lanciato fondi per sfruttare la trasformazione necessaria in materia di plastica e rifiuti.

Gli investitori riuniti questa settimana affermano che le aziende che non prendono provvedimenti in materia di plastica saranno esposte “a rischi finanziari che minacciano la creazione di valore e i rendimenti degli investimenti, data l’ondata di azioni volte a inasprire la legislazione in tutto il mondo, il numero crescente di cause legali contro le aziende e la potenziale minaccia al valore del marchio”.

Gli investitori, che vogliono anche che le aziende eliminino gradualmente le sostanze chimiche pericolose utilizzate nelle materie plastiche, intendono stabilire obiettivi per ogni azienda, seguiti da lettere e telefonate.

La coalizione di investitori chiede anche che le aziende smettano di fare lobbying contro le proposte politiche volte a ridurre i rifiuti e l’inquinamento da plastica, tra cui il Trattato globale sulla plastica e il Regolamento dell’UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, attualmente in fase di revisione.

Arthur van Mansvelt, senior engagement specialist di Achmea Investment Management, ha affermato che gli sforzi di lobbying delle associazioni industriali stanno indebolendo gli sforzi per affrontare la crisi della plastica.

“Il Trattato globale sulla plastica offre un’opportunità storica per affrontare il problema alla fonte. Abbiamo bisogno di aziende che sostengano le sue ambizioni in materia di prevenzione e riutilizzo, non di lobby contrarie”, ha dichiarato van Mansvelt.

Danone, che sta affrontando un’azione legale per inquinamento da plastica, ha indicato il suo sito web, dove dice di essersi impegnata a dimezzare l’uso di imballaggi vergini a combustibile fossile entro il 2040.

Amazon ha dichiarato di essere “impegnata a ridurre al minimo la plastica monouso nei nostri imballaggi in tutto il mondo” e di aver eliminato l’uso di oltre 1,5 milioni di tonnellate di materiali da imballaggio dal 2015.

Carrefour, McDonald’s e Tesco non hanno risposto a una richiesta di commento. PepsiCo ha rifiutato di commentare.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)