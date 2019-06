Flop Goldman Sachs su Fca-Renault-Nissan? Le indiscrezioni di Reuters

Chi ha consigliato male (secondo Reuters) i protagonisti del progetto di fusione tra Fca e Renault. Il ruolo di banchieri ed ex banchieri Goldman Sachs

“È stato un affare mal concepito sin dall’inizio”, ha detto una fonte vicina a Nissan. “I consiglieri di Fca pensavano di poter mettere da parte Nissan e ottenere l’approvazione della Francia tra un paio di giorni. Hanno chiaramente minimizzato i rischi”.

E’ quello che scrive Reuters in un approfondimento in cui sottolinea il ruolo – non particolarmente efficace, per usare un eufemismo – del team di Goldman Sachs che ha consigliato (non bene, secondo la ricostruzione di Reuters) le Case, cercando di convincere l’establishment politico francese a sostenere l’accordo.

A fare da consulente per la casa automobilistica francese, ha spiegato Reuters, è stata la “boutique” finanziaria new yorkese Ardea Partners. La società è stata fondata tre anni fa da Chris Cole, per trent’anni in Goldman, di cui è stato anche vicepresidente dell‘investment banking. E chi si è trovato Cole dall’altra parte del tavolo dei negoziati?, ha scritto Lettera 43. Il suo successore sulla poltrona della vicepresidenza, FX de Mallmann.

Non solo. Ai due si è aggiunto un tassello franco americano: un altro banchiere di Goldman, Laurent Clarenbach, divenuto partner della banca d’affari d’Angelin & Co, il cui fondatore è in buonissimi rapporti con Emmanuel Macron. Insomma, secondo quanto ha dichiarato una fonte che ha voluto mantenere l’anonimato a Reuters: «Questo accordo è stato preparato tra amici che si conoscono da anni».

Non è andata molto bene.