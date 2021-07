Cosa significa la fine dei lockdown per Twitch, Roblox e Tinder

Le aziende che offrono servizi digitali temono che l’allentamento delle restrizioni anti-coronavirus faranno crollare i propri ricavi. L’approfondimento dell’Economist

Il lungo periodo sul divano può essere stato negativo per il girovita in tutto il mondo, ma è stato un periodo d’oro per le industrie che forniscono svaghi in casa. Mentre le opzioni di intrattenimento fuori casa sono state chiuse, e il pendolarismo ha lasciato il posto al lavoro a domicilio, le persone hanno avuto tempo a disposizione. Il consumo di tutto, da libri e podcast a musica e videogiochi, è aumentato.

Mentre la quantità di tempo libero a casa inizia a ridursi, il boom dell’attenzione del 2020 sta lasciando il posto a quello che Mark Mulligan di MIDiA. Research, una società di analisti, chiama “recessione dell’attenzione”. La compressione del tempo libero significa che le aziende dei media si stanno ponendo tutte la stessa domanda, dice Brendan Brady di Antenna, una società che misura gli abbonamenti al video-streaming: “Questo è ora un periodo di stabilità? O stiamo per cadere da un precipizio?” – scrive The Economist

RIGIRARSI I POLLICI

Il lavoratore medio a tempo pieno ha guadagnato circa il 15% di tempo libero in più durante la pandemia, secondo un sondaggio di MIDiA sui consumatori in America, Australia, Gran Bretagna e Canada. Non solo hanno avuto più tempo, ma quelli che hanno mantenuto il loro lavoro hanno avuto anche più soldi. La spesa degli americani per attività ricreative come sport, parchi a tema e vacanze, è scesa del 30% nel 2020.

Invece, le persone si sono rivolte ai loro schermi. In Gran Bretagna, il tempo che le persone hanno trascorso online l’anno scorso (compresi i servizi di streaming televisivo) è aumentato di più di mezz’ora al giorno, fino a quasi cinque ore, secondo Ofcom, un organismo di regolamentazione delle comunicazioni. Essere connessi è diventato essenziale. All’inizio della pandemia, una casa britannica su dieci non aveva accesso a internet, ma da allora circa la metà di quelle case si è collegata. Alla ricerca di nuove distrazioni, gli utenti di smartphone di tutto il mondo hanno installato 143 miliardi di nuove app sui loro dispositivi, un quarto in più rispetto al 2019 (e più del doppio del tasso di crescita dell’anno precedente), secondo Craig Chapple di Sensor Tower, che monitora gli app store.

La maggior parte del tempo extra dello schermo è andato alla televisione: la visione di video è aumentata di circa 80 minuti a settimana nei paesi ricchi, rileva MIDiA. Il videogioco ha visto il più grande salto proporzionale, dato che le persone hanno dedicato un’ora in più a settimana, o il 30% di tempo in più, ai giochi. L’ascolto della musica è aumentato del 5%, mentre i podcast e gli audiolibri sono aumentati di quasi un quarto.

Anche i libri della varietà stampata hanno avuto una spinta. In Gran Bretagna, quattro persone su dieci hanno riferito di leggere di più rispetto al passato, secondo la Nielsen, una società di dati. Il salto è stato più pronunciato tra i giovani, in particolare le donne, che hanno trascorso il 50% del tempo in più a leggere rispetto a prima della pandemia. In parte si trattava di evasione, ma molte delle letture avevano un motivo pratico: i libri di cucina e di giardinaggio erano le scelte principali nella saggistica, mentre nei libri per bambini, l’apprendimento a casa ha visto il maggiore aumento.

Mentre il tempo libero si prosciuga, la domanda è quale di queste nuove abitudini acquisite rimarrà e quali saranno abbandonate. Nel mercato ultra-competitivo del video-streaming, ci sono i primi segni che il pubblico potrebbe ridurre il consumo. Il numero medio di servizi di streaming utilizzati dagli spettatori in America è in calo per la prima volta, secondo Omdia, una società di ricerca. In aprile lo spettatore tipico ha usato 7,06 servizi (compresi quelli gratuiti), in calo rispetto ai 7,23 di novembre. In tutto il mondo, 5 milioni di persone si sono iscritte a Netflix, il leader del mercato, nel primo trimestre dell’anno, in calo dai 15 milioni dello stesso periodo del 2020. Disney+, un rivale di primo piano, ha anche sottovalutato le previsioni di iscrizione degli analisti.

Eppure i principali perdenti nella recessione dell’attenzione, quando si tratta di visione, saranno i formati della vecchia scuola. La visione via cavo in America, da tempo in declino, è aumentata leggermente durante le profondità del blocco del 2020. Ma la riapertura l’ha fatta scivolare più velocemente che mai: del 23% anno su anno nel secondo trimestre del 2021, secondo MoffettNathanson, una società di analisti. Il numero di spettatori della televisione americana è sceso della stessa quantità. E anche se molti cinema sono di nuovo aperti, l’interruzione dell’anno è stata sufficiente a convincere gli studi cinematografici a cambiare il loro modo di fare affari. Alcuni ora rilasciano i loro nuovi blockbuster sui loro servizi di streaming nella stessa data in cui fanno il loro debutto al cinema. La lunga “finestra cinematografica” – i mesi in cui un nuovo film poteva essere visto solo sui grandi schermi – è stata definitivamente accorciata.

Oltre ad accelerare il passaggio dai vecchi ai nuovi formati, covid-19 ha mostrato come diversi tipi di media siano sempre più in competizione tra loro per l’attenzione dei consumatori. Fino a un decennio fa, le persone accedevano a media diversi usando hardware diversi: Televisori per i video, computer per i giochi, stereo per la musica. Oggi tutte le varietà sono fornite da smartphone.

Le persone non hanno uno slot nel loro programma specificamente per i video, dice Emmett Shear, amministratore delegato di Twitch, una società di live-streaming. Invece, “Le persone pensano, ‘Dove vado a prendere l’intrattenimento?’… e vanno al servizio che sta fornendo la maggior parte di questo”. Con l’eliminazione dei blocchi, aggiunge, i principali concorrenti di Twitch saranno probabilmente il basket, il frisbee e il parco.

La competizione tra diversi tipi di media è più chiara nell’audio. Durante i tempi morti del 2020 la gente ha ascoltato più di tutto, dalla musica ai podcast e agli audiolibri. Ma la quota di musica nel tempo di ascolto complessivo è scesa. All’inizio della pandemia, podcast e audiolibri rappresentavano un quinto di tutti gli ascolti. Alla fine dello scorso anno la loro quota era salita a un quarto, secondo MIDiA. Mentre il tempo di ascolto comincia a tornare ai livelli pre-pandemia, ci sono già alcune prove che la gente si attacca a queste nuove scelte, e taglia la musica per far loro posto. Spotify ha detto in aprile che i podcast hanno rosicchiato la musica per raggiungere il massimo storico nella loro quota di ascolto totale dei clienti.

Il riequilibrio dalla musica ai podcast fa comodo alle società di streaming. Mentre concedono in licenza la maggior parte della loro musica dalle case discografiche, che possiedono i diritti delle canzoni, stanno sempre più commissionando podcast propri. Questo dà loro sia un modo per differenziarsi dalla concorrenza – “Call Her Daddy” e “The Joe Rogan Experience” sono esclusive di Spotify, per esempio – sia per aumentare i loro margini di profitto. Il signor Mulligan nota che Amazon ha l’opportunità di differenziare la propria offerta audio combinando Amazon Music, il suo servizio di musica e podcast-streaming, con Audible, la sua società di audiolibri.

NESSUN OSTACOLO PER ROBLOX

La singola più grande nuova abitudine mediatica che si è formata durante la pandemia sembra essere il gioco. L’ora extra a settimana che la gente ha trascorso giocando l’anno scorso ha rappresentato il più grande aumento percentuale di qualsiasi categoria di media. E a differenza di altri hobby legati all’isolamento, non sta mostrando alcun segno di cedimento quando la vita torna alla normalità. È diventato “un’abitudine appiccicosa”, dice Craig Chapple di Sensor Tower. Egli trova che l’anno scorso le persone hanno installato 56.2bn app di gioco, un terzo in più rispetto al 2019 (e tre volte il tasso di crescita dell’anno precedente). L’allentamento dei lockdown non sta intaccando l’abitudine: il primo trimestre del 2021 ha visto più installazioni di qualsiasi trimestre del 2020. Roblox, una piattaforma tentacolare su cui le persone creano e condividono i propri giochi di base, ha riferito che nel primo trimestre di quest’anno i giocatori hanno trascorso quasi 10 miliardi di ore sulla piattaforma, quasi il doppio del tempo trascorso nello stesso periodo del 2020.

La popolarità del gioco si basa soprattutto sulla Generazione Z – all’incirca sotto i 25 anni – che rappresenta la maggior parte degli utenti di Roblox. Un sondaggio di febbraio di Deloitte, una società di consulenza, ha scoperto che mentre tutte le altre generazioni di americani hanno indicato la televisione e i film come la loro forma preferita di intrattenimento domestico, la Generazione Z li ha classificati per ultimi, dopo i videogiochi, la musica, la navigazione web e i social media. Col tempo, “la posizione dominante che l’intrattenimento video ha tenuto potrebbe essere messa in discussione”, sostiene Deloitte.

La forma mutevole della vita post-localizzazione può essere vista anche attraverso i social media. Le persone hanno trascorso 40 minuti in più a settimana sui social network l’anno scorso, così come una mezz’ora in più di consumo di notizie, a volte attraverso le piattaforme dei social media. Nell’aprile di quest’anno Facebook ha detto che l’aumento dei livelli di impegno che aveva visto nel 2020 si stava attenuando con l’attenuarsi dei blocchi.

Snapchat, d’altra parte, ha riferito il contrario. Evan Spiegel, amministratore delegato di Snap, lo sviluppatore dell’app, ha detto agli investitori che con l’eliminazione dei blocchi in America a fine febbraio, la quantità di contenuti pubblicati su di essa è aumentata. Dalla fine di marzo, ha detto, c’è stato un aumento del tasso di nuove amicizie, poiché le persone hanno iniziato a socializzare di più nella vita reale. “Non sembra esserci molta preoccupazione che l’uso dei social media si eroda significativamente con l’apertura delle economie”, nota Michael Nathanson di MoffettNathanson in una nota dell’analista. “Con le persone in grado di incontrarsi di più di persona, potrebbe effettivamente aumentare”.

Forse il vincitore più ovvio tra i social network saranno le app di incontri. Match Group, che possiede diversi dispositivi di questo tipo tra cui Tinder, ha riferito che le nuove iscrizioni sono diminuite l’anno scorso in aprile, quando è arrivato il covid-19, e di nuovo a dicembre, tra la seconda ondata del virus. Ma ora la gente sembra recuperare il tempo perduto. Finora quest’anno le iscrizioni sono circa il 10% in più rispetto a prima della pandemia. A febbraio sono stati inviati quasi il 20% in più di messaggi rispetto all’anno precedente. Mentre l’attenzione della gente torna dallo schermo alla vita reale, Match ha detto agli investitori di aspettarsi una “estate d’amore”.