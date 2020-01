Bancari, tutte le tappe del tour della Fabi sul rinnovo del contratto

Dal 27 gennaio al 14 febbraio si terrà il tour Fabi: la segreteria nazionale incontra i dirigenti sindacali per un confronto sull’intesa per il contratto dei bancari in vista delle assemblee dei lavoratori

Parte il tour della Fabi sul nuovo contratto. Segreteria nazionale e dirigenti sindacali Fabi saranno impegnati su tutto il territorio nazionale dal 27 gennaio fino al 14 febbraio per parlare dell’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro firmata lo scorso 19 dicembre con Abi e le altre organizzazioni sindacali.

Gli incontri saranno l’occasione per discutere nel dettaglio i punti del contratto che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori in programma dal 6 febbraio al 13 marzo. Le strutture provinciali Fabi riunite per territorio avranno la possibilità di confrontarsi con il segretario generale e con i segretari nazionali su tutte le novità contenute in questo ultimo rinnovo.

IL CALENDARIO DELLE TAPPE

Si comincia il 27 gennaio a Padova per le regioni Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia-Giulia alla presenza del segretario nazionale, Giuliano Xausa. Il 30 gennaio sono in programma due incontri: a Firenze (Toscana) e a Roma (Lazio) con il segretario generale, Lando Maria Sileoni, e il segretario nazionale, Mauro Morelli, il quale, il 31 gennaio farà tappa a Napoli (Campania). Tre gli incontri in agenda il 3 febbraio: a Torino (Piemonte e Valle d’Aosta) con il segretario generale aggiunto, Mauro Bossola, e il segretario nazionale, Luca Bertinotti; a Bari (Puglia) con il segretario generale aggiunto, Giuliano De Filippis, e il segretario nazionale, Mauro Scarin; a Cosenza (Calabria e Basilicata) con il segretario nazionale Giuseppe Milazzo. Il 4 febbraio sono fissati gli incontri a Genova (Liguria) con il segretario nazionale, Mauro Scarin, e a Bologna (Emilia-Romagna) con il segretario nazionale, Mattia Pari. A Milano (Lombardia), il 5 febbraio, ci saranno il segretario generale, Lando Maria Sileoni, con i segretari nazionali, Giuseppe Milazzo e Fabio Scola. Nello stesso giorno, è in programma l’appuntamento a Perugia (Umbria) con il segretario nazionale, Mattia Pari. I dirigenti sindacali della Sicilia incontreranno il segretario generale, Lando Maria Sileoni, l’11 febbraio a Palermo, mentre per la Sardegna la riunione sarà a Sassari il 12 febbraio con il segretario nazionale, Mattia Pari. Si chiude il 14 febbraio a Pescara (Abruzzo e Molise) con il segretario nazionale, Giuliano Xausa. Resta da definire la data per la riunione ad Ancona (Marche).