Ecco cosa hanno in mente (e cosa temono) gli investitori per l’Ucraina del dopoguerra. Report Ft

Il rischio che i governi occidentali riducano gradualmente il sostegno sta spingendo l’Ucraina a guardare verso finanziamenti privati e gli investitori stanno studiando quali settori, dopo la guerra, potrebbero essere più interessanti. Tuttavia resta un’ombra sul Paese che li frena…

I funzionari di Kiev si sono recati più volte a Londra per promuovere gli investimenti nel Paese, dove la ricostruzione potrebbe costare circa 349 miliardi di dollari, secondo le stime della Banca Mondiale e della Commissione Europea.

Alcuni investitori, scrive il Financial Times, sono nervosi per i precedenti di corruzione dell’Ucraina prima della guerra e sono improbabili stanziamenti di fondi prima della fine del conflitto. Ma alcuni gestori patrimoniali stanno esaminando potenziali investimenti nell’Ucraina stessa e in aziende europee che sono potenziali fornitori di materiali e attrezzature molto necessari, soprattutto da quando la Russia ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

“Dobbiamo sperare e prepararci”, ha dichiarato Alexandra Morris, investment director di Skagen Funds. “Può essere difficile pensare a opportunità di investimento in circostanze così tragiche, ma per gli investitori attivi di valore un esito positivo della guerra offrirà molte opportunità … preferiamo [agire] prima che dopo”.

All’inizio del mese, il vice ministro dell’Economia ucraino Oleksandr Gryban ha dichiarato ai delegati dell’Ukraine Infrastructure Forum di Londra che il Paese “diventerà uno dei migliori al mondo in termini di opportunità” per gli investitori.

E ha aggiunto: “Stiamo lavorando a strumenti per l’assicurazione dei rischi politici e militari e allo sviluppo di strutture di fondi per attrarre investimenti privati”.

Il mese scorso, inoltre, il governo ucraino ha firmato un memorandum d’intesa con BlackRock Financial Markets Advisory – che è separato dal ramo di gestione patrimoniale di BlackRock e non svolge alcuna attività di investimento – per fornire supporto a Kiev nell’attrarre investitori.

In occasione dell’Ukrainian Investment Roadshow, ospitato a Londra a novembre dallo Strategy Council, un organismo che rappresenta le imprese europee, diversi investitori hanno dichiarato al Financial Times che stanno valutando attivamente la possibilità di investire in aziende in Ucraina e nei Paesi limitrofi.

Gran parte dei finanziamenti finora erogati all’Ucraina provengono da governi e istituzioni finanziarie pubbliche internazionali come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che ha raccolto 1,4 miliardi di euro dall’inizio della guerra a febbraio. Tuttavia, il rischio che i governi occidentali riducano gradualmente il sostegno sta spingendo verso l’attrazione di finanziamenti privati.

“Ho sentito dire che il 2023 sembra sicuro dal punto di vista finanziario, ma la retorica che proviene dagli Stati Uniti è preoccupante”, ha dichiarato Mykhaylo Demkiv, analista finanziario presso ICU, una società ucraina di consulenza e gestione patrimoniale, riferendosi alle richieste di alcuni politici statunitensi di ridurre il sostegno.

CrossBoundary, una società di consulenza e gestione degli investimenti focalizzata sui mercati emergenti, sta lavorando con quattro team di gestione degli investimenti per sviluppare fondi azionari e di debito focalizzati sull’Ucraina. Un fondo multisettoriale rivolto alle piccole e medie imprese punta a una chiusura iniziale di 40 milioni di dollari, ma potrebbe essere scalato fino a 250 milioni di dollari.

“Ci saranno spinte e spinte”, ha dichiarato Scott Richards, responsabile della consulenza per l’Europa orientale della società. Abbiamo visto l’interesse degli investitori prendere slancio con i progressi [militari] ucraini, per poi fermarsi o ritirarsi con l’aumento significativo degli attacchi alle infrastrutture russe. Mi aspetto che gli investitori gestiscano il rischio puntando inizialmente sugli investimenti nell’Ucraina occidentale, per poi avanzare verso il centro o l’est”.

Di particolare interesse per gli investitori sono le infrastrutture e gli immobili; nelle ultime settimane Mosca ha intensificato la sua campagna di bombardamenti contro le infrastrutture critiche del Paese, facendolo precipitare nell’oscurità. Tuttavia, anche le capacità agricole e tecnologiche dell’Ucraina sono settori ad alto potenziale economico.

Tuttavia, le grandi istituzioni finanziarie sono caute nell’impegnare fondi finché le ostilità non si saranno ritirate.

“Finché la guerra non sarà finita, è difficile aspettarsi investimenti consistenti. Senza un’adeguata assicurazione contro la guerra, qualsiasi investitore che costruisca una nuova fabbrica teme che un drone possa colpirla”, ha dichiarato Aivaras Abromavicius, investitore nel settore agricolo ed ex partner di East Capital, una società di gestione patrimoniale.

Sono soprattutto i privati, i family office e gli specialisti esperti dei mercati emergenti a puntare su questo spazio. “Sono pochi i coraggiosi che vogliono cogliere l’opportunità”, ha dichiarato un investitore di un ufficio multifamiliare che sta valutando di investire da 20 a 30 milioni di dollari.

Tuttavia, le preoccupazioni relative alla corruzione e allo stato di diritto potrebbero rivelarsi un ostacolo. Nel 2021, l’Ucraina si è classificata al 122° posto su 180 Paesi nell’indice di percezione della corruzione di Transparency International e il suo sistema giudiziario è accusato di debolezza e incoerenza.

L’Ucraina punta sulla sua potenziale adesione all’UE come prova che la corruzione diminuirà. Yulia Svyrydenko, ministro dello Sviluppo Economico, ha dichiarato di voler consentire agli investitori di operare secondo il diritto commerciale inglese per dissipare le preoccupazioni sul sistema giudiziario del Paese. Gli investitori affermano tuttavia che il governo in tempo di pace del presidente Volodymyr Zelensky avrà molto da dimostrare.

“È stato un favoloso leader in tempo di guerra”, ha dichiarato Richard Deitz, presidente e chief investment officer di VR Capital Group, un asset manager specializzato nei mercati emergenti. “La domanda è cosa succederà il giorno dopo la guerra, avremo uno stato di diritto o un controllo più idiosincratico sugli affari? Gli investitori dovranno convincersi che i rischi politici convergeranno verso le norme europee”.

