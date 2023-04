Chi sono i nuovi amministratori di Eni, Enel, Leonardo e Poste

Tutti i nomi, i curricula e i precedenti incarichi dei nuovi consiglieri di amministrazione di Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane

Il governo ha nominato i vertici di alcune delle partecipate che dovranno rinnovare il proprio management. Poco dopo la chiusura di Piazza Affari il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noti i nomi per il rinnovo dei vertici e dei CdA di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane.

ENEL: CHI SONO I MEMBRI DEL CDA

L’azienda dell’energia, di cui il Mef detiene il 23,59% del capitale, avrà Paolo Scaroni come presidente e Flavio Cattaneo come amministratore delegato. Il neopresidente ha potuto godere del supporto di Forza Italia e Silvio Berlusconi mentre Flavio Cattaneo è stato sostenuto soprattutto da Lega e anche dalla parte milanese di Fratelli d’Italia.

Del Cda fanno parte Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo.

Alessandro Zehenter, un manager che da più di 25 anni lavora nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’automotive, è Global Purchasing Manager presso GreenPowerMonitor, e in passato Senior Purchasing Manager Italy & SpainSenior Purchasing Manager Italy & Spain presso Cooper Standard. È stato candidato per Forza Italia alle elezioni alla Camera nel 2018, per gli italiani residenti all’estero, è figlio di istriani emigrati a Merano, inoltre è stato presidente del Comites di Barcellona, il comitato degli italiani residenti a Barcellona.

Johanna Arbib Perugia, consulente senior del fondo di private equity immobiliare internazionale, con sede a Londra, Patron Capital Ltd., nonché responsabile delle relazioni esterne per AFI, un gruppo immobiliare internazionale. Dal 1999 è presidente di Keren Hayesod (leader mondiale tra le istituzioni nazionali di raccolta fondi per il Popolo di Israele).

La prof. Fiammetta Salmoni è ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, in passato ha insegnato presso l’Università del Molise e ha ricoperto il ruolo di presidente presso HB TECHNOLOGY S.R.L., un’azienda attiva nel settore dell’aerospazio.

Olga Cuccurullo è dirigente di seconda fascia del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Dipartimento del Tesoro. È stata componente del Comitato consultivo del Fondo comune di investimento “i3 Regione Lazio” – costituito da Invimit SGR S.p.A., del Collegio sindacale con funzioni anche di Organismo di Vigilanza di Roma Convention Group S.p.A. e dell’Organismo di Vigilanza di Lazio Innova S.p.A. Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di MPS S.p.A ma nel febbraio 2022 ha rassegnato le sue dimissioni facendo posto a Luigi Lovaglio, che ha poi sostituito l’amministratore delegato Guido Bastianini.

ENI: CHI SONO I MEMBRI DEL CDA

Assetto in parte rinnovato anche all’Eni. Il nuovo presidente è il generale Giuseppe Zafarana mentre l’amministratore delegato resta Claudio Descalzi. Il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana lascia la guida delle Fiamme gialle.

Nel consiglio di amministrazione ci saranno Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani.

L’avv. Cristina Sgubin, esperta di diritto pubblico e societari, è segretario generale di Telespazio, azienda con partner e clienti nazionali e internazionali, che fornisce servizi di telecomunicazione e remote sensing dallo spazio, attraverso i satelliti, a privati e governi. Figlia di un ufficiale dell’Esercito, segretario generale di Italo fino al 2016, poi a Leonardo, è stata capo dello staff dell’ad Alessandro Profumo. L’avv. Sgubin siede nei consigli di amministrazione di enti pubblici come Ispra, Sace e privati come l’azienda Vianini del gruppo Caltagirone. In passato è stata Vice President- Head of Regulatory Affairs di Leonardo spa.

La prof. Elisa Baroncini è ordinaria del dipartimento di Scienze politiche dell’Alma mater studiorum dove insegna diritto internazionale. Dal 2019 è fondatrice e Coordinatrice di DIEcon, il gruppo di interesse di diritto internazionale dell’economia della Società italiana di diritto internazionale (SIDI), mentre dal 2012 al 2022 è stata Co-Chair del Gruppo di interesse di Diritto internazionale dell’economia della Società europea di diritto internazionale (ESIL). È visiting Professor in diversi atenei stranieri e relatrice in molte conferenze internazionali, è, inoltre, coordinatrice del modulo Jean Monnet 2022-2025 “Re-Globe – Reforming the Global Economic Governance: The EU for SDGs in International Economic Law” (Re-Globe Twitter Account).

Federica Seganti dal 2017 è amministratore indipendente di Hera Spa e membro del Comitato Etico e Sostenibilità, dove, dal 2020, svolge funzioni di Presidente. Ha avuto anche incarichi istituzionali in Regione Friuli-Venezia Giulia: dal 2010 al 2013 è stata assessore della Lega alle Attività Produttive, mentre dal 2001 al 2003, è stata assessore all’Edilizia, ai Lavori Pubblici e alla Pianificazione Territoriale. Federica Seganti siede nei Cda di Fincantieri Spa, Finest Spa, Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, Hera Spa, dove ha ricoperto incarichi in comitati interni ed in società del Gruppo, Eurizon Capital Sgr Spa e componente del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni. Ha anche una solida esperienza accademica: dal 2016, è Professore di Tecnica delle operazioni bancarie e assicurative, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’università di Udine, mentre dal 2003, è Program Director del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, al MIB Trieste School of Management.

Roberto Ciciani da 21 anni è dirigente generale presso Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro Logo di Ministero dell’Economia e delle Finanze. Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”, ha svolto un dottorato in diritto amministrativo. I suoi ambiti di competenza sono: relazioni internazionali, prevenzione reati finanziari, regolazione settore finanziario, affari europei.

LEONARDO: CHI SONO I MEMBRI DEL CDA

A Leonardo, campione italiano attivo nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, nuovo presidente al posto di Luciano Carta (ex Dis) è l’ambasciatore Stefano Pontecorvo mentre l’ad è l’ex ministro alla Transizione ecologica del governo Draghi Roberto Cingolani.

Il Cda è composto da: Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone Altieri, Cristina Manara e Marcello Sala.

Elena Vasco dal maggio 2015 è Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nominata dal ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi nel governo Renzi. In precedenza, dal 1992 al 1997, ha lavorato in Mediobanca Ufficio Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. Successivamente ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel Gruppo Hdp-RCS e ha fatto parte di numerosi consigli di amministrazione, tra cui Valentino, RCS Editori, RCS Libri, Parmalat S.p.A., RAI Sat e Terna S.p.A.. Oggi siede nel Cda di Dea Capital S.p.A e Fiera di Milano S.p.A. ed è vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione La Triennale di Milano.

Enrica Giorgetti, dg di Farmindustria, è stata dal 2004 al 2005 direttore rapporti istituzionali e comunicazione di Autostrade, all’epoca controllata dalla famiglia Benetton. In passato ha ricoperto incarichi in Montedison, in S.I.V. – Società Italiana Vetro – poi in Federchimica e in Autostrade.

Francesco Macrì è l’ex presidente di Estra e presidente di ITS Energia e Ambiente. “Un’occasione importante che arriva dopo la candidatura sfumata alla Camera dei deputati per Fratelli d’Italia e l’assoluzione da ogni accusa nel processo Coingas”, ha scritto il quotidiano La Nazione dopo la nomina del dirigente di Fratelli d’Italia nel cda di Leonardo.

Trifone Altieri ha avuto diverse esperienze politiche (dal 2004 al 2009 Consigliere provinciale a Bari, mentre dal 2009 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente provinciale con Forza Italia) nel dicembre 2018, durante il governo Conte I, su indicazione di Matteo Salvini, Giovanni Tria e Giancarlo Giorgetti viene nominato presidente dell’Invimit, la SGR del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare dello Stato (nomina voluta in particolare dalla Lega).

Cristina Manara è consigliere di Infra.To, azienda si occupa della gestione delle infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari. Cristina Manara è anche dirigente di Confindustria Piemonte e responsabile Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte, è stata chiamata a far parte del cda di Leonardo, l’ex Finmeccanica. Consigliere di amministrazione. È stata nel Cda e poi vicepresidente di UIRNet, soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale.

Marcello Sala, uno dei consiglieri più ascoltati di Giancarlo Giorgetti, è direttore delle istituzioni finanziarie presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In passato è stato Vice Presidente Vicario del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo. In passato fu chiamato a gestire le fasi complicate prima della chiusura di Credieuronord, la banca fondata nei primi anni del 2000 sotto l’egida della Lega.

POSTE: CHI SONO I MEMBRI DEL CDA

Ecco le novità ai vertici di Poste italiane. Silvia Rovere è la nuova presidente (già presidente di Confindustria Assoimmobiliare e nel 2020 ha fondato la Sensible Capital), mentre Matteo del Fante è confermato per il terzo mandato come amministratore delegato di Poste.

I consiglieri sono: Wanda Ternau, Matteo Petrella, Paolo Marchioni e Valentina Gemignani.

Wanda Ternau, esperta di logistica, è la presidente di Trieste Trasporti. È nel Cda di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Mercitalia Logistics SpA (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA, Mediaset SpA, in rappresentanza di un gruppo di azionisti costituito da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali. Dal 201 è Construction Projects Senior Consultant presso primarie società private operanti nei settori infrastrutture, logistica ed energia in Canada, Australia, Polonia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti.

Matteo Petrella, professore associato di geografia presso Università degli Studi del Molise, è anche un consulente dell’area fiscale della società NexumStp, ed è nel CdA di Roma Servizi per la mobilità, l’agenzia capitolina che pianifica e supervisiona le attività di trasporto e i flussi del traffico.

L’ex sindaco di Omegna e Baveno, in provincia di Verbano, Paolo Marchioni non sarà più “open to work”, così come appare su LinkedIn. Entra nel CdA di Poste italiane su indicazione della Lega. In passato, dal 2009 al 2014, era stato nel consiglio di amministrazione di Eni.

Valentina Gemignani è il Direttore Generale del Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze nonché dirigente di seconda fascia. Ha sviluppato tutta la sua carriera nella Pa all’interno del Ministero dell’Economia e Finanze e in Laziodisu, Ente per il diritto agli studi universitari del Lazio, nel Ministero Affari Esteri e nel Comune di Roma.