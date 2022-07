C’è un lato positivo della recessione? Report Economist

Prevedere una recessione globale di solito significa distinguersi dalla massa. Oggi sono coloro che sostengono che l’economia mondiale eviterà una recessione a mettersi in gioco. La Federal Reserve americana sta guidando un’ampia campagna di inasprimento della politica monetaria e da marzo ha aumentato i tassi di interesse di 2¼ punti percentuali. Si prevede che entro dicembre imporrà un altro punto di inasprimento. L’Europa è a corto di gas naturale a causa del calo delle forniture dalla Russia. La crescita cinese ha subito un brusco rallentamento a causa dei blocchi derivanti dalla politica dei tassi zero e le preoccupazioni per la fragilità dei mercati immobiliari sono in aumento – scrive The Economist.

L’atmosfera è talmente cupa che molti investitori si chiedono se la recessione sia già arrivata. È una domanda difficile da rispondere. La pandemia ha creato scompiglio negli indicatori economici. L’inflazione ha fatto crollare la fiducia dei consumatori, ma quando si chiede loro di parlare delle loro finanze personali piuttosto che dell’intera economia, le persone sono molto più allegre. I dati deludenti del PIL americano non coincidono con altre misure di produzione o con le crescenti buste paga dei datori di lavoro. Le indagini sul settore manifatturiero registrano i risultati più deboli dai primi giorni della pandemia, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i consumatori stanno ancora riequilibrando la spesa dopo la fase peggiore della pandemia (c’è meno acquisto di attrezzature per l’home-gym, ma più code negli aeroporti). Anche il rallentamento della Cina potrebbe aiutare l’Europa in modo limitato, riducendo la domanda globale di gas naturale liquefatto.

Indipendentemente dal fatto che le economie si stiano già contraendo, è difficile vedere come possano evitare una recessione nel corso del prossimo anno, mentre la stretta monetaria morde e l’Europa si avvia verso un inverno cupo. Il lato positivo è che sia l’aumento dei tassi di interesse sia lo shock energetico porteranno guadagni che dovrebbero rafforzare l’economia mondiale nel lungo periodo.

Alcune recessioni si autoalimentano quando le famiglie indebitate tagliano le spese o le insolvenze si propagano a cascata attraverso un sistema finanziario fragile. Con poche eccezioni, come il mercato immobiliare spumeggiante del Canada, le grandi economie di oggi soffrono di poche vulnerabilità di questo tipo.

In effetti, le famiglie e le imprese sembrano forti: i bilanci bancari delle famiglie americane più povere sono più ricchi di circa il 70% rispetto al 2019. Anche la minaccia di una crisi finanziaria dei mercati emergenti – la solita preoccupazione quando la Fed alza i tassi – non è più quella di una volta, in parte a causa del passaggio a debiti denominati in valute locali anziché in dollari.

La principale faglia economica globale è l’inflazione. Per fortuna, è ancora a corto di risorse. L’ultima volta che la Fed ha inasprito la politica monetaria in modo così drastico, all’inizio degli anni ’80, i prezzi erano più che raddoppiati rispetto al decennio precedente. Oggi la percentuale è solo del 29%. Sebbene l’economia americana si sia gravemente surriscaldata, le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono modeste. La migliore analogia storica non è probabilmente la prolungata lotta alla stagflazione degli anni ’70, ma l’esplosione dei prezzi al consumo che seguì l’interruzione di massa della seconda guerra mondiale. La flessione che mise fine a quell’inflazione fu poco profonda e lasciò poche cicatrici. Anche questa volta, una recessione relativamente lieve dovrebbe essere sufficiente a contenere l’aumento dei prezzi nell’economia. I mercati scommettono già che i prezzi americani aumenteranno di circa il 3,8% nel corso del prossimo anno, meno della metà dell’attuale tasso di inflazione.

Altrove la spinta principale all’inflazione è data dall’impennata dei prezzi globali di cibo ed energia e dall’interruzione delle catene di approvvigionamento, che stanno facendo aumentare il prezzo dei beni importati. Alcune carenze si stanno già attenuando. I prezzi del grano sono scesi di quasi il 40% rispetto al recente picco di maggio. Anche i prezzi del petrolio sono scesi ultimamente. Le catene di approvvigionamento si stanno riprendendo. Purtroppo, la carenza di gas in Europa sta peggiorando. Sebbene i governi stiano facendo del loro meglio per proteggere i consumatori dalle conseguenze, se il razionamento diventerà necessario, la produzione industriale e quindi il PIL diminuiranno, forse in modo drastico nelle economie esposte come la Germania. Anche se la produzione si riduce, l’inflazione aumenterà ulteriormente.

Tuttavia, così come una recessione dovrebbe liberare l’economia americana dal problema dell’inflazione, allo stesso modo l’Europa potrebbe uscire dalla recessione avendo superato la sua compiacenza per l’approvvigionamento energetico. I politici si sono tardivamente resi conto che un passaggio all’energia pulita, gestito con cura, alleggerisce anche la loro dipendenza dai regimi autocratici.

In tutto il mondo, gli investimenti nelle energie rinnovabili stanno aumentando e i governi che in precedenza erano scettici nei confronti dell’energia nucleare – una parte essenziale di una rete energetica a basse emissioni di carbonio – stanno riconsiderando la loro opposizione. Persino il Giappone, colpito dal disastro di Fukushima nel 2011, spera di riavviare altri reattori nucleari. Se il mondo uscirà dalla prossima recessione con l’inflazione sotto controllo e sulla strada di un approvvigionamento energetico più verde e sicuro, il dolore non sarà stato inutile.