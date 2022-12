A cosa è dovuto l’aumento del deficit pubblico cinese? Report Ft

Secondo il ministero delle Finanze cinese, quest’anno la spesa fiscale totale ha superato le entrate di circa 1,1 miliardi di dollari, una cifra più che doppia rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno scorso. Ma quali sono i fattori che stanno facendo impennare il debito pubblico cinese?

Un’ampia misura del deficit di bilancio della Cina ha raggiunto un livello record nei primi 11 mesi di quest’anno, a causa del crollo del settore immobiliare e della politica zero-Covid del presidente Xi Jinping che ha pesato sulla seconda economia mondiale. Scrive il Financial Times.

Secondo il Ministero delle Finanze, da gennaio a novembre la spesa fiscale totale di tutti i livelli di governo ha superato le entrate di 7,8 miliardi di Rmb (1,1 miliardi di dollari). La cifra è più che doppia rispetto ai 3,7 miliardi di Rmb dello stesso periodo dell’anno scorso.

L’aumento del deficit pubblico evidenzia i danni economici causati dalla politica di eliminazione del Covid-19, firmata da Xi Jinping, che ha comportato un’incessante attività di ricerca dei contatti, test e blocchi per eliminare il coronavirus, nonché un giro di vite sulla speculazione edilizia da parte del suo governo.

Pechino ha abbandonato bruscamente la politica zero-Covid questo mese a seguito del crescente numero di casi, del rallentamento dell’economia e della crescente resistenza popolare.

“Questo è il momento peggiore [degli ultimi anni] per le finanze pubbliche cinesi”, ha dichiarato Larry Hu, economista del Macquarie Group con sede a Hong Kong. “Una serie di fattori negativi si stanno unendo”.

Il crollo delle vendite di terreni, una delle principali fonti di reddito del governo, è stato uno dei motivi principali dell’aumento del deficit. Le autorità locali cinesi hanno ricavato 5,1 miliardi di Rmb nei primi 11 mesi di quest’anno, con un calo di quasi un quarto rispetto all’anno precedente.

Il calo è dovuto al fatto che i costruttori indebitati, guidati dal settore privato, hanno smesso di accrescere le loro banche fondiarie dopo che le autorità di regolamentazione hanno ristretto il loro accesso al credito e le vendite di case sono crollate.

I tagli alle tasse, parte fondamentale degli sforzi di Pechino per stimolare l’economia fiacca, hanno inferto un ulteriore colpo alle entrate fiscali. I dati ufficiali mostrano che la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto in Cina, una delle maggiori fonti di entrate di bilancio, è scesa di oltre un quarto nei primi 11 mesi di quest’anno, dopo che Pechino ha tagliato le aliquote IVA e offerto sconti per rilanciare la crescita.

Nello stesso periodo, le entrate derivanti dalle tasse sull’acquisto di automobili sono diminuite di quasi un terzo, poiché Pechino ha ridotto le aliquote fiscali per incentivare i beni di largo consumo.

La spesa fiscale del governo, invece, guidata dalla spesa per la sanità e l’assistenza sociale, ha continuato a crescere mentre Pechino lottava per contenere la pandemia e fornire una rete di sicurezza per una popolazione di adulti disoccupati in rapida crescita.

I dati del Ministero delle Finanze hanno mostrato che la spesa sanitaria del governo è aumentata del 15% nei primi 11 mesi di quest’anno, poiché le autorità hanno investito molto nei test PCR e nelle strutture di quarantena centralizzate per debellare la pandemia.

Con l’aggravarsi delle difficoltà finanziarie del governo, le autorità stanno subendo pressioni per ridurre le spese.

Zhong Zhengsheng, capo economista di Ping An Securities a Pechino, ha dichiarato che la spesa fiscale cinese scenderà del 12% a dicembre dopo molti mesi di aumenti.

“Poiché l’obiettivo di deficit rimane invariato, le autorità devono ridurre la spesa per compensare il calo delle entrate”, ha detto Zhong.

Zhong ha aggiunto che le finanze pubbliche potrebbero migliorare l’anno prossimo grazie all’uscita della Cina da “zero Covid” e all’allentamento del controllo sul settore privato, che è stato martoriato da campagne di regolamentazione su questioni come la sicurezza dei dati.

“L’anno prossimo non ci saranno così tanti fattori negativi a frenare la crescita”, ha dichiarato Zhong.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)