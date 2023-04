Chi sono i nuovi vertici di Enav nominati dal governo Meloni

Enav (società del Tesoro): amministratore delegato è stato designato Pasqualino Monti, attuale presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Per la presidenza è stata scelta Alessandra Bruni, avvocato dello Stato, esperta di diritto sportivo. Ecco i curricula di Monti e Bruni



E’ iniziata con l’Enav – la società del Tesoro per l’assistenza al volo – la partita delle nomine nelle aziende pubbliche.

ECCO LE NOVITA’ AL VERTICE DI ENAV

Ieri il ministero dell’Economia retto da Giancarlo Giorgetti (Lega) ha diffuso la lista per il nuovo consiglio di amministrazione dell’Enav, l’ex ente nazionale divenuta società per azioni e quotata alla Borsa di Milano.

CHI E’ MONTI, NUOVO CAPO AZIENDA DI ENAV

Amministratore delegato è stato designato Pasqualino Monti, attuale presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Monti prenderà il posto di Paolo Simioni, nominato nel 2020 dal governo Conte II.

ALESSANDRA BRUNI NUOVO PRESIDENTE DI ENAV

Per la presidenza è stata scelta Alessandra Bruni – avvocato dello Stato, esperta di diritto sportivo e consulente giuridico di Sace e Simest – che succederà a Francesca Isgrò.

ECCO IL NUOVO CDA DI ENAV

Tra i consiglieri Franca Brusco (già presidente collegio sindacale Enav), Stefano Arcifa (presidente Aereo Club di Catania), Carla Alessi (dirigente Mit), Giorgio Toschi (ex comandante generale Guardia di Finanza).

GLI SPONSOR DI MONTI ALL’ENAV

Come detto, Monti è attualmente il President dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nominato nel giugno 2017 dall’allora ministro dei Trasporti Graziano Delrio (Pd). “A volerlo catapultare dai porti ai cieli è stato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e fedelissimo di Giorgia Meloni, nonché suo cognato. Nella sponsorizzazione di Monti, Lollobrigida ha avuto anche l’appoggio di Andrea Giambruno, compagno della Meloni. La candidatura di Monti era opposta a quella di Roberta Neri – manager già alla guida di Enav al momento dello sbarco in Borsa – proposta da Gianni Letta, il plenipotenziario di Silvio Berlusconi, e apprezzata anche da Matteo Renzi per le sue qualità manageriali”, ha scritto oggi il quotidiano Repubblica.

ECCO I CURRICULA DI BRUNI E MONTI:

IL CV DI ALESSANDRA BRUNI TRATTO DAL SITO FISE

PROFESSIONE – AVVOCATO DELLO STATO

TITOLI DI STUDIO

– dal 1990 nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato – Diplomata al Liceo Classico di Roma “Francesco Vivona” con il massimo dei voti (60/60)

– Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, cum laude;

TITOLI CONSEGUITI ED INCARICHI RICOPERTI E OGNI ALTRA ATTIVITÀ SCIENTIFICA O DIDATTICA COMPROVANTI LA SPECIFICA COMPETENZA IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO E DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Dal 2003 al 2013 Docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma per la Scuola di Specializzazione Delle Professioni Legali in diritto Amministrativo nel canale del Prof. Mario Sanino, svolgendo lezioni anche in materia di diritto, ordinamento sportivo e giustizia sportiva.

Dal 2010 al 2012

Con l’allora Commissario UNIRE, Prof. Avv. Claudio Varrone, ha svolto attività di consulenza per questioni attinenti alla predisposizione e successiva applicazione del regolamento delle corse ippiche, in qualità di esperta di diritto e ordinamento sportivo.

Dall’anno 2004

Nello svolgimento dell’attività istituzionale, ha avuto più volte modo di trattare questioni connesse a discipline agonistico sportive e nello specifico campo degli sport equestri, patrocinando l’Avvocatura dello Stato nel (soppresso) UNIRE.

Dal 2015 al 2016

Ha collaborato alla redazione dei volumi M. SANINO e F. VERDE, CEDAM 2015 Diritto sportivo e M. SANINO, Giustizia Sportiva, CEDAM 2016.

Per gli anni accademici 2017- 2018-2019 Docente presso l’università degli studi di Roma la Sapienza al master di secondo livello in diritto sportivo diretto dal prof Mario Sanino.

2017

È presidente dall’aprile 2017 della Corte federale di Appello della FISE Federazione Italiana Sport Equestri

2018

Ha partecipato nel gennaio 2018 al congresso nazionale ufficiali di gara della FISE intervenendo in qualità di relatore sul tema delle fonti regolamentari e dell’interpretazione dei regolamenti di giustizia.

2018

È Presidente dal gennaio 2018 della Corte Federale di Appello della FITARCO Federazione Italiana Tiro con l’arco.

2019

Presidente nel novembre 2019 della Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale F.I.S.E. Sicilia post Commissariamento quadriennio 2017-2020

2020

Proposta dal Consiglio Federale della Fitarco nella seduta del 25 agosto 2020 quale Presidente della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2020

TITOLI ED INCARICHI RICOPERTI

Dal 2003 al 2015 Consulente giuridico della Fondazione “Teatro dell’Opera di Roma”, dal 2003 al 2015. Nel corso dell’anno 2013 si è inoltre occupata della totale riorganizzazione e della gestione del servizio legale della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.

Dal 2003 Consulente giuridico di una delle più importanti società a capitale pubblico SACE SpA. SACE SpA. agisce in proprio ed in qualità di soggetto agente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge attività di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana con particolare attenzione ai settori produttivi determinanti per il sistema economico del Paese e agli investimenti in paesi strategici per l’Italia. In aggiunta alla predetta attività SACE è operativa anche nell’ambito delle nuove misure di sostegno alla liquidità delle imprese, favorendo con le proprie garanzie la concessione di finanziamenti alle imprese italiane colpite dall’epidemia Covid-19.

Dal 2004

Segue processi penali di assoluta rilevanza per le Istituzioni (come per es. Brigate Risse, omicidio D’Antona, processo Calipari a Mafia Capitale), dal novembre 2016 segue i processi penali per i danni da amianto, in difesa dello Stato Maggiore della Marina presso il Tribunale penale di Padova e la Corte di Appello di Venezia..Ha assisto il Ministero della Difesa nel processo Sceri, ecc,

Dal 2004 al 2010

È stata Docente di Diritto processuale civile presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma.

Nel 2008

È stata membro effettivo di commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la riqualificazione dei funzionari amministrativi della Avvocatura Generale dello Stato.

Dal 2009

È Membro della CIRM – Commissione interministeriale per le risorse minerarie e gli idrocarburi presso il Ministero dello Sviluppo Economico; La Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie, CIRM, costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha compiti tecnico-consultivi per la ricerca mineraria di base, per la ricerca e coltivazione di idrocarburi e le royalties. La CIRM, istituita nel 2007 con Decreto del Presidente della Repubblica, è articolata in tre sezioni, con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie, e con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione (cd. royalties).

Dal 2017

Consulente giuridico di SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che a partire dal 1991, sostiene la crescita delle imprese – specie PMI – attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti di SIMEST sono SACE, che controlla al 76%, e un nutrito gruppo di banche italiane e associazioni imprenditoriali (Confindustria). SIMEST opera tramite la partecipazione al capitale delle imprese e – quale gestor di fondi pubblici – attraverso la concessione di finanziamenti per l’internazionalizzazione e il supporto del credito alle esportazioni.

Nel 2017

È stata componente effettivo di due distinte commissioni di concorso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Economico Sostenibile).

Nel 2020

È stata inserita nel luglio 2020 nel gruppo di avvocati dello stato segnalati per ricoprire l’incarico di Presidente dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza presso il MISE

PUBBLICAZIONI

Autrice della monografia “La difesa dello Stato nel processo” in pubblicazione dal febbraio 2011:

Coautrice delle “Leggi commentate sul codice del processo amministrativo” a cura di Mario Sanino in pubblicazione dal maggio 2011

Ha collaborato alla redazione dei volumi M.SANINO e F.VERDE, CEDAM 2015 Diritto sportivo e M. SANINO, Giustizia Sportiva, CEDAM 2016.

CONVEGNI

Relatrice di convegni relativi alla gestione dei ben confiscati alla criminalità organizzata e anche in relazione alle confische relative ai reati ambientali.

Ha partecipato in qualità di relatrice ai convegni organizzati ADGIAssociazione Donne Giuriste Italiane-sezione romana.

Ha partecipato al Congresso Nazionale degli ufficiali di gara della FISE per l’anno 2018 intervenendo in qualità di relatore sulle fonti regolamentari.

Relatrice nel convegno sulla riassunzione delle prove in appello in diritto penale dopo la riforma Orlando, tenutosi presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel luglio 2018.

BIOGRAFIA DI PASQUALINO MONTI TRATTA DAL SITO DELL’ADSP PALERMO

Pasqualino Monti è nato a Ischia (NA) il 28 Aprile 1974. È il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche – Economia e Commercio, con specializzazione Statistico-Economica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed ha conseguito il Master in Banking and Finance presso la Fondazione CUOA. Già consulente in Business & Financial Planning, Investment Banking e Controllo di Gestione Direzionale per diverse realtà aziendali; consulente della Finanziaria Laziale di Sviluppo, dal 2005 è Dirigente capo dell’Area Amministrativa (Bilancio, Finanza e Personale) dell’Autorità portuale di Civitavecchia, della quale a Giugno 2011 viene nominato Presidente.

Nel Luglio 2013 diviene Presidente di Assoporti, Associazione dei Porti Italiani della quale era Vice Presidente Vicario dal Luglio del 2012 e ne è rimasto in carica come Presidente sino all’aprile del 2017. Dal 2015 al 2016 ha ricoperto la carica di commissario presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia.

Insignito dell’International Business Award dalla Niaf, National Italian American Foundation a Washington il 25.10.2014, insieme a Daniel D’Aniello (co-fondatore e Presidente del Fondo Carlyle) e a Susan Molinari (Vice President Google).

Ha partecipato alla stesura della nuova legge sulla riorganizzazione del sistema portuale italiano. In data 28 giugno 2017 il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio gli ha conferito la nomina di Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

E’ titolare del corso Supply Chain Management presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Corso di Laurea Magistrale Economia del Mare. È keynote speaker in numerosi convegni nazionali e internazionali negli ambiti di propria specializzazione, nonché ad eventi culturali organizzati da Istituzioni ed Enti di Ricerca.

POSIZIONE ATTUALE

Da Giugno 2017

È Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che include i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle. È nominato Presidente dell’Autorità di Sistema del Mare di Sicilia occidentale con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio

PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Dirigente d’Azienda. Attività manageriali pubbliche e private e ruoli istituzionali

02/2016–08/2016 Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

07/2015–02/2016 Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

07/2014–04/2017 Presidente Assoporti, Associazione dei Porti Italiani. Viene riconfermato, all’unanimità, Presidente dell’Associazione Porti Italiani.

06/2011–06/2015 Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli.

11/2014-06/2015 Componente del Comitato Nazionale Esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2014, così come previsto dall’art. 29 della Legge 164 dell’11.11.2014, conversione del Decreto Legge n. 133 dell’11.09.2014 “Sblocca Italia”, viene nominato membro del comitato di 15 esperti a livello nazionale, finalizzato all’elaborazione del “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci e passeggeri, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle autorità esistenti.

07/2013–07/2014 Presidente Assoporti, Associazione dei Porti Italiani. Viene nominato Presidente dell’Associazione Porti Italiani.

01/2005–06/2011 Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Dal gennaio 2005 è Dirigente Finanziario, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio e dell’Ufficio Finanza dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Nell’aprile 2005 viene promosso a Dirigente dell’Area Amministrativa, preposto alla direzione amministrativa, al controllo di gestione dell’Ente ed alla gestione delle risorse umane dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. L’incarico consiste nella cura del complesso delle attività amministrative inerenti: la programmazione e la gestione della spesa, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell’Ente, il controllo di gestione finalizzato al supporto del processo di programmazione economico-finanziaria della spesa, la gestione finanziaria e di rendicontazione delle Opere Infrastrutturali, la conduzione dell’ufficio finanziario e di contabilità, gli adempimenti fiscali, la predisposizione delle situazioni e delle previsioni di cassa, la gestione dell’ufficio del personale.

Nel mese di febbraio 2006, con decreto del Presidente dell’Autorità Portuale, viene, inoltre, nominato responsabile della promozione e marketing dell’Ente.

Nel mese di ottobre 2008, con decreto del Presidente dell’Autorità Portuale, viene, inoltre, nominato responsabile del controllo delle Società di servizi di interesse generale a partecipazione pubblica dell’Ente e successivamente Responsabile delle relazioni industriali.

PREMI E RICONOSCIMENTI

10/2014 Insignito negli Stati Uniti dell’”International Business Award” dalla National Italian American Foundation (NIAF).

Nel 2014, l’International Business Award della NIAF è stato assegnato insieme a Daniel D’Aniello (co-fondatore e Presidente del gruppo Carlyle) e Susan Molinari (vice presidente Google). Negli anni precedenti il riconoscimento era stato attribuito ad importanti manager ed esponenti dell’imprenditoria, tra i quali Roberto Colannino, Fulvio Conti, Giovanni Ferrero, Gianni Agnelli.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

01/2004–12/2004 Attività di consulenza per FILAS, Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A.. Consulente della Società FILAS S.p.A. (Finanziaria Laziale di Sviluppo). Si occupa dell’analisi, elaborazione e valutazione di dati riguardanti il Finanziamento di PMI Laziali, operanti nell’ambito dei trasporti e dei porti, con interventi da parte di FILAS S.p.A. nel capitale di rischio tramite aumento di capitale e/o prestito obbligazionario convertibile.

05/1998–03/2003 Attività di consulenza in Business & Financial Planning, Investment Banking e Controllo di Gestione Direzionale per aziende e imprese. Le attività svolte hanno riguardato prevalentemente la consulenza strategica volta all’identificazione del Valore Economico di aziende, rami d’azienda, sia in caso di valutazioni a norma di legge, sia in caso di valutazioni eseguite nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico e istituzionale

RELAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI SU INVITO

Tra i principali:

24-25 settembre 2019, Amburgo. Relatore alla “Hamburg International Conference of Logistics”.

8-11 aprile 2019, Miami. Relatore alla “Seatrade Cruise Global Conference”.

22 giugno 2016, Rotterdam. Relatore alla conferenza di presentazione della selezione del progetto “Darsena Energetica Grandi Masse” nella short list del Piano Juncker – Ten-T Days Rotterdam 2016.

20 gennaio 2015, Bruxelles. Relatore nel meeting con il Commissario Europeo ai Trasporti Violeta Bulc – tavola rotonda sulle principali sfide della portualità europea.

10 dicembre 2014, Civitavecchia. Relatore alla conferenza “Meccanismi di Finanziamento del Trans Mediterranean Transport Network (TMT-T)” organizzata da UMP, Unione per il Mediterraneo, congiuntamente alla Commissione Europea, con le direzioni DG Move (Direzione Trasporti) e DG Devco (Direzione per le politiche di sviluppo e cooperazione), nell’ambito del semestre di Presidenza Italiana UE.

3 novembre 2014, Bruxelles. Relatore nel meeting bilaterale con il Direttore Generale della Commissione Europea Aguiar Machado– prospettive di sviluppo Porti di Roma e del Lazio.

16 ottobre 2013, Tallin. Relatore alla conferenza “Ten-T days”, alla quale hanno partecipato i principali protagonisti della logistica e del trasporto europeo, alla presenza del Commissario dei Trasporti della UE Sim Kallas e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Maurizio Lupi.

RELAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI SU INVITO

Tra i principali:

13-14 febbraio 2020, Palermo. Relatore al Convegno “MedCom Forum Palermo Trasporti 2020” organizzato da CerpMed sul tema “Un Hub Mediterraneo oltre i Confini: sistema di rete dei porti e degli aeroporti” e svoltosi a Palermo presso Palazzo Chiaramonte Steri sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo.

24 settembre 2019, Palermo. Relatore al Convegno “Il Castello a Mare tra presente e futuro” organizzato dalla Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia. Tra gli altri relatori: Caterina Greco, Direttore del Museo Archeologico Regionale A. Salinas, Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica dell’Università degli Studi di Palermo, Stefano Vassallo, archeologo.

31 marzo 2015, Roma. Relatore alla conferenza “Verso un nuovo piano dei Porti e della Logistica” organizzata da SIPoTra, Società Italiana di Politica dei Trasporti.

16 aprile 2015, Roma. Relatore alla conferenza “Le politiche della mobilità in un sistema globale” organizzata da ESRI ITALIA.

25 maggio 2015, Milano. Relatore alla conferenza “Geopolitica ed economia del mare. Il ruolo per la crescita del Paese” organizzata dal Master in Economia e Management, dei Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture e CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo dell’Università Bocconi, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina.

13 Novembre 2013, Roma. Relatore all’evento “ITALIE. Lazio alla ricerca di un ruolo centrale” organizzato dal Corriere della Sera con il direttore De Bortoli all’Università LUISS Guido Carli.

13 e 14 novembre 2014, Roma. Relatore alla Convention organizzata da UNINDUSTRIA “Unirete”.

13 febbraio 2015, Civitavecchia. Relatore del Convegno con la Soprintendenza dei Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale “I ritrovamenti del sito archeologico LA FRASCA”.

1 aprile 2015, Roma. Relatore al Convegno organizzato da UNINDUSTRIA “Economia del Mare – una nuova prospettiva di Sviluppo”, con Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini.

20 maggio 2015, Civitavecchia. Relatore alla Conferenza Internazionale: “REGIONE LAZIO COORDINA PROGETTO EUROPEO FUTUREMED PER TRAFFICO CROCERISTICO E MERCI” Conferenza internazionale sulla competitività del Mediterraneo. Istituito l’Osservatorio Futuremed GEIE. Presentata prima app integrata sull’infomobilità multimodale per i passeggeri.

26 maggio 2015, Civitavecchia. Relatore alla Convention di Banca Intesa “Economia del mare. Opportunità concreta per il territorio”.

12 giugno 2015, Civitavecchia. Relatore al Convegno del Propeller Club “Portualità Nazionale: Lo stato dell’Arte – Porto di Civitavecchia prospettive nel breve e nel lungo Termine”.

2 ottobre 2015, Civitavecchia. Relatore all’”Italian Cruise Day”.

3 marzo 2016, Roma. Relatore alla Convention di Unindustria “Civitavecchia, la Città-Porto dell’area Metropolitana di Roma. Piano strategico di sviluppo: Retroporto, infrastrutture e Investimenti”.

27 maggio 2016, Civitavecchia. Partecipazione in qualità di relatore alla Convention “Connettiamo l’Abruzzo”.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI O INTERNAZIONALI

Tra i principali:

19 dicembre 2019, Palermo. Organizzazione e relatore al Convegno “Noi, il Mediterraneo”. Tra i relatori: Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, Leoluca Orlano, Sindaco di Palermo, i giornalisti Gian Antonio Stella, Nicola Porro e Luca Telese.

20 luglio 2018, Palermo. Villa Igea. Organizzazione e relatore del convegno “Noi, il Mediterraneo…12 mesi all’anno”. Tra i relatori il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e i più accreditati players dell’intera filiera crocieristica, ro-ro e della grande nautica.

9-10 ottobre 2014, Civitavecchia. “La 2 Giorni del Meditteraneo”. Organizzazione e relazione alla conferenza organizzata dalla Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Tra i relatori Maurizio Lupi, Ministro Infrastrutture e Trasporti, Dimitrios Theologitis, Capo Unità Porti DG MOVE Commissione Europea, Felice Arena, Prof. Ord. di Costruzioni Marittime UniversitàMediterranea.

25 febbraio 2014, Civitavecchia. Organizzazione e relatore alla seconda Conferenza Nazionale Italia – Mediterraneo sul GNL dei Trasporti.

28 novembre 2014, Civitavecchia. Organizzazione e relatore al Convegno “Investimenti, Ambiente, Sicurezza, etica e legalità per una politica di crescita”. Tra i relatori Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia, Gianfranco Amendola, Procuratore Capo di Civitavecchia, Antonio D’Acunto, Prefetto di Latina, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente di Federterme, componente di direttivo e giunta in Confindustria, Francesco Mantegazza, Banca europea degli investimenti, vice capo dell’ufficio di Compliance e Maurizio Vallone, Direttore del Servizio controllo del territorio Dipartimento Pubblica sicurezza.

20 maggio 2013, Principato di Monaco. Conferenza di presentazione del progetto e accordo con il Principato di Monaco per la nascita e la realizzazione, nel porto di Civitavecchia, del Roma Marina Yachting (RMY).

21-22 giugno 2013, Civitavecchia. “La 2 Giorni del Meditteraneo”. Organizzazione e relazione alla conferenza organizzata dalla Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Tra i relatori Leonids Loginovs, Presidente Riga Port Authority, Leonids Loginovs, Presidente Riga Port Authority, Sarah Olierook, Rotterdam Port Authority, Eduard Rodes, Barcelona Port Authority, Nektarios Demenopoulos, Athens Port Authority.

ATTIVITÀ DIDATTICA DI LIVELLO UNIVERSITARIO

A.A. 2019-2020 Titolare (affidamento, 24 ore) del corso “SUPPLY CHAIN MANAGEMENT mod. II” Università degli Studi di Napoli Parthenope, CdLM Economia del Mare. È relatore di Tesi di Laurea.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni Monografie Monti P. (2017), In mare controvento. Riflessioni di un Manager Pubblico, Mondadori, Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE MASTER

Master in Banking and Finance, ASFOR accredited 2003/2004 (dal 7.02.2003 al 7.07.2004) conseguito presso la Fondazione CUOA – Altavilla Vicentina (VI). Nell’ambito del Master sviluppa un PROJECT WORK sul tema “Analisi ed elaborazione di dati relativi al finanziamento di PMI Laziali operanti nell’ambito dei trasporti e dei porti, con interventi da parte di FILAS nel capitale di rischio tramite aumento di capitale e/o prestito obbligazionario convertibile”.

LAUREA

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche – specializzazione statistico – economica, presso la Facoltà di Scienze Statistiche Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

LINGUA STRANIERA

Ottima conoscenza dell’Inglese parlato e scritto.