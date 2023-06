Ma l’Italia è davvero schierata con l’Ucraina contro la Russia?

Sulla guerra in Ucraina l’Italia, al di là delle parole, ha una posizione ambigua, che riflette lo scarso entusiasmo popolare per il sostegno militare a Kiev e la tradizione di dialogo con Mosca. L’analisi di Stefano Feltri

Mentre nei talk show e su molti giornali la contrapposizione si ripete uguale da un anno tra il partito dei “pacifisti” e quello dei “realisti” rassegnati a una guerra lunga, la controffensiva di primavera dell’Ucraina è destinata a rendere esplicita la grande questione rimossa dall’invasione del febbraio 2022: che fare con la Russia, con o senza Vladimir Putin?

LA POSIZIONE DELL’ITALIA NELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

La posizione che l’Italia porta avanti, ormai in modo sempre più esplicito a tutti i tavoli diplomatici, è che l’obiettivo del sostegno militare a Kiev non è la distruzione dell Russia, neanche il cambio di regime con la caduta di Putin, e neppure la marginalizzazione della Russia come paese canaglia sostenuto dalla Cina in un nuovo ordine internazionale diviso in blocchi ideologici, democrazie contro tutti gli altri.

Per dirla con il gergo da guerra fredda, l’Italia è contraria tanto al regime change che al containment, vuole riportare un ordine internazionale accettabile nel quale la Russia sia integrata e rispetti le regole, ben diverso da quello che disegnano la combinazione tra sanzioni economiche, incriminazione per crimini di guerra di Putin e la retorica sulla superiorità del fronte democratico usata da Biden.

L’Italia sostiene con convinzione Volodymir Zelensky perché considera questo il modo più efficace per costringere le due parti a sedersi al tavolo e negoziare, non perché l’Ucraina – sostenuta da armi e tecnologie Nato – ottenga una vittoria schiacciante.

L’ambiguità su questo punto è sempre rimasta massima, soprattutto da quando al governo c’è Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che calibra le sue dichiarazioni sulle aspettative di Stati Uniti e Polonia, che invece hanno obiettivi e approcci più radicali verso la Russia.

UNA GUERRA CHE L’ITALIA NON VUOLE COMBATTERE

La strategia dell’Italia, quindi, è coerente con lo scarso entusiasmo della popolazione per il sostegno militare all’Ucraina e con la tradizione di dialogo con Mosca (a volte troppo cordiale e lubrificato da opachi contratti energetici) ma non è affatto in linea con quanto Meloni dichiara sempre.

E neppure è molto in sintonia con la narrazione che tanto Putin quanto il presidente americano Joe Biden stanno affermando: quella in Ucraina è una guerra non tanto per il controllo delle regioni del Donbass o della Crimea, ma per il destino dell’Occidente.

L’Italia rischia di trovarsi schiacciata in mezzo a questa guerra di civiltà che non vuole combattere. Un policy brief dello European Council on Foreign Relations, un think tank con sede in varie capitali europee, offre molti spunti sulla prospettiva del conflitto come scontro di culture, se non di civiltà.

La sintesi dello European Sentiment Conpass curata dal ricercatore Pawel Zerka è che la reputazione europea ha retto molto bene nel primo anno di guerra, ma per rispondere alla Russia l’Europa rischia di contraddire i suoi stessi valori.

Secondo i sondaggi di Eurobarometro, gli europei che provano attaccamento all’Europa sono addirittura in crescita, 68 per cento a inizio 2023 contro il 67 di un anno prima, quelli ottimisti sul futuro restano il 62 per cento. I paesi con i cittadini più convintamente europei sono quasi tutti molto vicini alla Russia.

LE ÉLITE ITALIANE SONO TROPPO AFFASCINATE DALLA RUSSIA?

Il problema è che di fronte alle ingerenze russe e alle conseguenze della guerra, alcuni paesi hanno sbandato e hanno adottato misure quasi autoritarie: la Lettonia ha chiuso una televisione russa (Tv Rain), vari paesi hanno bandito Sputnik e altre testate della propaganda russa, o sospette di essere tali. Alcuni hanno anche aderito all’appello del ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko che ha invitato al boicottaggio di tutta la cultura russa, “usata per nascondere quello che succede davvero in Russia, per rendere la Russia interessante”.

Lo stesso report di Ecfr identifica, tra i fattori di rischio per l’Italia, il fatto che la sua élite continui a subire il fascino della cultura russa.

Le raccomandazioni di Pawel Zerka sono però tutte di buonsenso, anche se non semplicissime da attuare: prendersela con Putin invece che con i russi, non censurare voci sgradite ma aumentare la consapevolezza nell’uso dei media, non offrire argomenti alla propaganda russa che cerca ogni occasione per denunciare la “russofobia”.

Il problema è che qualunque analisi, per quanto equilibrata, che consideri cultura e valori nel contesto della guerra finisce per delineare degli schieramenti omogenei che nella realtà non sono così facili da riscontrare.

UNO SCONTRO DI VALORI?

Esistono davvero dei valori europei progressisti e liberali contrapposti a quelli conservatori e tradizionalisti della Russia? Forse tra pezzi di élite, ma è assai difficile identificare una qualche omogeneità valoriale e culturale in un singolo paese, figurarsi tra 27.

Di sicuro Polonia, paesi baltici, Finlandia e altri subordinano qualunque convinzione liberale alla necessità di sopravvivenza: dopo decenni di dominazione diretta o di minaccia da parte di Mosca, in questo momento considerano la posta in gioco l’integrità territoriale e la vita dei propri cittadini, non il possibile tradimento dello spirito dell’Unione europea.

I valori, poi, sono soltanto uno degli elementi che determinano i posizionamenti dei paesi riguardo a Ucraina e Russia, e si evolvono nel tempo.

La Grecia per esempio, un tempo assai permeabile al soft power russo e ai suoi interessi economici, nell’ultimo decennio si è saldamente agganciata agli Stati Uniti.

Ben prima della guerra, nel 2019, il patriarca di Costantinopoli Barolomeo ha riconosciuto l’autocefalia (indipendenza) della chiesa ucraina, un affronto per Mosca – dove potere politico e religioso sono una cosa sola – che ne rivendicava il controllo.

Putin, e soprattutto il patriarca Kirill, hanno dato fin da subito una coloritura valoriale a quella che – almeno in Occidente – é sempre parsa una disputa territoriale o al massimo un tentativo di arginare l’evoluzione democratica ed europeista dell’Ucraina.

Kirill però, per conto di Putin, ha un’ambizione diversa: presentare la Russia come potenziale leader non soltanto di un conservatorismo cristiano globale, ma addirittura come argine alla secolarizzazione di matrice occidentale.

Come ha osservato Lorenzo Prezzi su Settimananews,

“Kirill chiede il consenso anche ai musulmani. In un discorso in Tatarstan (20 maggio), davanti ai maggiori responsabili dell’islam russo e a personalità musulmane dell’Arabia Saudita, dell’Iran, del Kuwait, dell’Indonesia e dell’Egitto, ha ricordato la cooperazione crescente col mondo islamico da parte della Russia: «Ci stiamo avvicinando particolarmente, perché i nostri popoli professano valori morali e spirituali simili. Non condividiamo i comportamenti sociali e la moralità imposti dall’Occidente»”.

