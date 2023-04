Il New York Times svela come e quanto i bambini lavorano negli Usa

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti afferma che dal 2018 si è registrato un aumento del 69% nell’impiego illegale di bambini nel Paese e sono sempre di più gli Stati Usa che, su pressione di lobbisti e legislatori repubblicani, invece di proteggere i minori dallo sfruttamento lo rendono legale. L’articolo del New York Times

A febbraio, il Dipartimento del Lavoro ha annunciato di aver scoperto 102 adolescenti che lavoravano in condizioni pericolose per un’azienda che si occupa della pulizia delle attrezzature per il confezionamento della carne negli stabilimenti di tutto il Paese, in violazione degli standard federali. I minori, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, lavoravano con sostanze chimiche pericolose e pulivano seghe da petto e spaccateste; tre di loro hanno riportato lesioni, tra cui una con ustioni da sostanze caustiche. Scrive il New York Times.

Dieci di questi bambini lavoravano in Arkansas, di cui sei in una fabbrica di proprietà del secondo più grande imprenditore privato dello Stato, la Tyson Foods. Invece di prendere provvedimenti immediati per inasprire gli standard e prevenire un ulteriore sfruttamento dei bambini, l’Arkansas è andato nella direzione opposta. All’inizio di questo mese, il governatore repubblicano, Sarah Huckabee Sanders, ha firmato una legge che di fatto rende più facile per le aziende far lavorare i bambini. Il disegno di legge ha eliminato l’obbligo per i minori di 16 anni di ottenere un permesso di lavoro statale prima di essere assunti, una procedura che richiedeva di verificare la loro età e di ottenere il permesso di un genitore o di un tutore.

L’Arkansas è all’avanguardia in uno sforzo concertato da parte di lobbisti commerciali e legislatori repubblicani per far retrocedere le norme federali e statali in vigore da decenni per proteggere i bambini dagli abusi. Facendo eco a questa filosofia, in almeno altri nove Stati sono in corso di approvazione proposte di legge che amplierebbero l’orario di lavoro dei bambini, eliminerebbero le restrizioni sulle occupazioni pericolose, consentirebbero loro di lavorare in locali che servono alcolici o abbasserebbero il salario minimo statale per i minori. Il Dipartimento del Lavoro afferma che dal 2018 si è registrato un aumento del 69% nell’impiego illegale di bambini.

La risposta di questi Stati non è proteggere i bambini dallo sfruttamento, ma renderlo legale. Gli elettori di questi Stati possono essere favorevoli alla deregolamentazione, ma forse non sanno che le imprese possono usare queste leggi per far lavorare di più i bambini, ridurre i loro salari e metterli in pericolo.

Sanders, ex addetta stampa del presidente Donald Trump, nel suo discorso inaugurale di gennaio ha chiarito il disprezzo per il ruolo protettivo del governo. “Finché sarò il vostro governatore, la mano ingerente del grande governo che si insinua da Washington D.C. sarà fermata freddamente sul fiume Mississippi”, ha detto. “Toglieremo dalle vostre spalle, dai vostri portafogli e dalle vostre vite i tiranni burocratici e iperregolatori”.

I legislatori di questi Stati hanno subito forti pressioni da parte di gruppi industriali che apprezzano la flessibilità dei dipendenti adolescenti e affermano che sono necessari più bambini nella forza lavoro per compensare la carenza di manodopera. Una delle principali organizzazioni di lobbying che ha spinto queste proposte di legge in diversi Stati è la National Federation of Independent Business, un gruppo conservatore che sostiene i candidati repubblicani e si oppone da tempo alla maggior parte delle forme di regolamentazione, nonché all’Affordable Care Act. Ha pubblicato comunicati stampa in cui elogia i legislatori per l’approvazione di leggi che consentono alle imprese di assumere un maggior numero di minori per un maggior numero di ore e si prende il merito di aver sostenuto questi sforzi.

Il portavoce del governatore dell’Arkansas ha dichiarato in un comunicato che il requisito del permesso di lavoro è “un onere arbitrario per i genitori”, ma gli oppositori hanno fatto notare che molti bambini lavoratori non hanno genitori o tutori che si occupino dei loro interessi. Nel caso dell’impresa di pulizie, molti dei bambini lavoratori erano minori non accompagnati giunti di recente attraverso il confine meridionale, secondo i loro avvocati. Presto non avranno nemmeno l’approvazione dello Stato per il loro impiego o le loro condizioni di lavoro.

Il vero obiettivo di questi tagli non sono i lavori dopo la scuola nel negozio di ferramenta all’angolo; avranno un effetto molto più grande su una forza lavoro che comprende molti bambini migranti non accompagnati che lavorano per molte ore per produrre o confezionare prodotti venduti da grandi aziende come General Mills, J. Crew, Target, Whole Foods e PepsiCo. Come ha documentato una recente inchiesta del New York Times, i bambini sono largamente impiegati in tutto il Paese in lavori estenuanti e spesso pericolosi per alcuni dei più grandi nomi della vendita al dettaglio e della produzione americana. (Molte di queste aziende hanno poi dichiarato al Times che avrebbero indagato su eventuali pratiche illegali e cercato di porvi fine).

Centinaia di bambini descritti nel rapporto del Times lavoravano in violazione delle norme federali sul lavoro, che impediscono ai bambini lavoratori di svolgere una lunga lista di lavori pericolosi e vietano ai minori di 16 anni di lavorare più di tre ore al giorno o dopo le 19 nei giorni di scuola, a meno che non lavorino in un’azienda agricola (ai minori di 14 anni è vietato lavorare in tutti i lavori, tranne che in pochissimi).

Molti dei minori sono arrivati non accompagnati dai Paesi dell’America Latina e potrebbero non sapere quando il loro impiego violi la legge. Un tredicenne che si è ustionato con sostanze chimiche caustiche mentre lavorava per la Packers Sanitation Services in Nebraska ha raccontato agli investigatori che l’incidente si è verificato durante un turno che durava dalle 23 alle 5 o alle 7 del mattino, una violazione diretta di diverse leggi federali. Il Dipartimento del Lavoro ha imposto una multa di 1,5 milioni di dollari all’impresa di pulizie, che è di proprietà di Blackstone, una delle più grandi società di private equity del mondo.

Nonostante l’evidenza che un numero sempre maggiore di bambini viene sfruttato e danneggiato in questo modo, i legislatori statali stanno approvando leggi che sfidano gli standard federali. Invitano un tribunale a sfidarli e, di fatto, sfidano il Dipartimento del Lavoro a perseguirli, sapendo che spesso il Dipartimento non ha il personale necessario per prevenire le violazioni della legge federale. Il Senato dell’Ohio, che all’inizio del mese ha approvato una legge che estende l’orario di lavoro ai minori di 16 anni, in violazione degli standard federali, ha anche approvato una risoluzione che sollecita il Congresso a fare lo stesso.

Una delle proposte di legge peggiori, introdotta dai repubblicani dell’Iowa, consentirebbe ai quattordicenni di lavorare in congelatori industriali, refrigeratori di carne e lavanderie industriali, e ai quindicenni di sollevare articoli pesanti sugli scaffali. La proposta è sostenuta, tra gli altri, dalla Federazione delle imprese indipendenti, dall’Associazione dell’industria alimentare dell’Iowa e da Americans for Prosperity, un gruppo conservatore sostenuto da Charles Koch, l’industriale che ha appoggiato molti sforzi nazionali per deregolamentare le imprese.

Se gli Stati non svolgeranno un ruolo fondamentale da un secolo – proteggere i lavoratori dagli abusi – il governo federale dovrà aumentare i propri sforzi in tal senso. Dopo la pubblicazione dell’inchiesta del Times, l’amministrazione Biden ha annunciato una serie di nuovi sforzi per reprimere il lavoro minorile illegale, molti dei quali promettenti come possibili deterrenti.

Il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che intensificherà le indagini sulle violazioni delle imprese, non solo da parte dei datori di lavoro diretti dei bambini, ma anche da parte delle aziende più grandi che stipulano contratti con questi datori di lavoro o che utilizzano i bambini nella loro catena di approvvigionamento. In molti casi, le grandi aziende si avvalgono di appaltatori o agenzie per il personale per assumere i bambini e poi dichiarano di non avere nulla a che fare con gli abusi. Alcune di queste agenzie chiudono e riaprono con nuovi nomi quando vengono multate, ha dichiarato Meredith Stewart, avvocato supervisore senior del Southern Poverty Law Center. Le aziende che le assumono dovrebbero essere ritenute responsabili. Il Dipartimento ha anche l’autorità di confiscare qualsiasi prodotto realizzato utilizzando manodopera minorile illegale, anche attraverso l’uso di appaltatori. Seema Nanda, responsabile legale del dipartimento, ha dichiarato in un’intervista che userà questa autorità in modo aggressivo, oltre a tutti gli altri strumenti di contenzioso disponibili.

L’amministrazione ha anche detto che farà di più per coordinare la protezione dei bambini, in particolare di quelli che migrano attraverso il confine non accompagnati da un genitore e che ricevono poca supervisione una volta lasciati i centri di accoglienza per immigrati. In alcuni casi, come riporta il Times, l’H.H.S. ha perso i contatti con gli sponsor designati e con i bambini stessi, lasciandoli vulnerabili al traffico sessuale o ad altri tipi di sfruttamento criminale.

L’amministrazione non ha tutti gli strumenti per fare bene il lavoro. Poiché il suo budget è stato mantenuto basso dal Congresso, la Wage and Hour Division ha perso il 12% del suo personale tra il 2010 e il 2019, e l’ufficio di Nanda ha perso più di 100 avvocati, per cui il Dipartimento del Lavoro non ha abbastanza investigatori per perseguire efficacemente le pratiche illegali di lavoro minorile. Inoltre, secondo la legge attuale, la multa massima per una violazione del lavoro da parte di un’azienda è di 15.138 dollari per bambino.

Una riforma completa dell’immigrazione sarebbe la migliore assicurazione per garantire ai bambini migranti le tutele di cui hanno bisogno. Se le famiglie possono rimanere unite, i minori saranno meno vulnerabili agli abusi e più in grado di cercare protezione legale.

L’amministrazione ha chiesto al Congresso di aumentare i fondi per l’applicazione della legge nel suo bilancio attuale e di inasprire le sanzioni. Nessuna delle due richieste sarà probabilmente accolta, e la riforma dell’immigrazione sembra molto lontana. Le protezioni contro il “lavoro minorile oppressivo”, tuttavia, fanno parte della legislazione americana sin dall’approvazione del Fair Labor Standards Act nel 1938; lo smantellamento di queste tutele mette ora a rischio giovani vite.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)