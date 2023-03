Tutte le sberle di Cometa a Siemens, Compass, Deere e non solo

Cometa, il fondo pensione dei metalmeccanici, sta contestando le politiche delle aziende in cui investe – a cominciare da Siemens, Deere e Compass – sull’equità retributiva e la tutela della sicurezza sul lavoro. Tutti i dettagli

Si affilano le armi in Cometa, il fondo pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, sulle assemblee delle società di cui Cometa è azionista.

Il fondo, infatti, si esprimerà in sostegno dei diritti dei metalmeccanici, sulla base dei principi espressi nel loro contratto collettivo nazionale, nelle assemblee degli azionisti di circa duecento società quotate nelle quali investe.

COMETA CHIEDE ATTENZIONE AI DIRITTI DEI METALMECCANICI

Nello specifico, Cometa vuole ribadire l’attenzione delle aziende alla salute e alla sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, alla crescita e alla stabilità occupazionale, all’integrazione dei migranti, alle pari opportunità, alla tutela di maternità e paternità, alla formazione dei lavoratori, al sostegno al welfare contrattuale, alla difesa dell’ambiente e – infine – alla trasparenza sulla governance.

Ogni azione di voto, si legge nel comunicato diffuso da Cometa, sarà “preceduta da un attento esame della documentazione relativa alle proposte d’assemblea e alla condotta di sostenibilità delle aziende per il quale il Fondo Cometa si avvale del supporto dell’advisor specializzato Frontis Governance”.

LE PRESSIONI SU SIEMENS, COMPASS E DEERE

L’azione di Cometa è già iniziata. Nei giorni scorsi, infatti, il fondo ha partecipato alle assemblee degli azionisti del conglomerato industriale tedesco Siemens, della società di ristorazione britannica Compass e del produttore statunitense di macchine agricole Deere & Company.

In Siemens, nello specifico, Cometa ha chiesto equità retributiva, criticando i compensi dell’amministratore delegato; e maggiori attenzioni alla tutela dei lavoratori, esprimendosi contro la nomina di Martina Merz, amministratrice delegata di Thyssenkrupp, azienda che – si legge – “è stata, e continua ad essere, coinvolta in gravi controversie relative alla tutela dei diritti dei lavoratori”.

Similmente, Cometa ha criticato i compensi dell’amministratore delegato di Compass nel 2022, di oltre trecento volte superiori agli stipendi medi dei dipendenti.

Quanto a Deere & Company, infine, Cometa si è opposta alla conferma di John May nei ruoli di presidente e amministratore delegato perché “la nomina di un CEO a presidente del consiglio è contraria alle migliori pratiche di mercato a causa del rischio di potenziali conflitti di interesse legati al delicato ruolo del presidente nel garantire il corretto flusso informativo tra il management e i consiglieri non esecutivi”. I compensi totali di May, inoltre, sono risultati più alti di 163 volte rispetto alla media degli stipendi dei dipendenti.

LE AZIONI FUTURE

Cometa ha anticipato che interverrà presto nelle assemblee di Novozymes (biotecnologie), Novartis (farmaceutica) e Johnson Controls (sistemi di sicurezza).

COSA HA DETTO REALFONZO

Riccardo Realfonzo, presidente di Cometa, ha detto che “con la sua innovativa politica di voto, Cometa diventa un motore di sviluppo e progresso, capace di tradurre i valori che permeano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici nella proposta di un modello sociale sempre più avanzato”, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

I NUMERI DEL FONDO

Cometa è il principale fondo pensione italiano: conta circa 450.000 aderenti e gestisce risparmi previdenziali per 13 miliardi. È nato nel 1997 a seguito un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic) dell’industria metalmeccanica per migliorare la copertura pensionistica degli addetti al settore.