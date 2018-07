Vi spiego perché non va in pensione la polemica fra Boeri (Inps) e i vicepremier Di Maio e Salvini

I Graffi di Damato sulle ultime tensioni nel governo su Cdp e sui pessimi rapporti di Boeri (Inps) con i vicepremier Di Maio e Salvini

Eppure Giuseppe Conte aveva appena spiegato in una lunga intervista al Fatto Quotidiano di avere voluto ai suoi fianchi due vice presidenti del Consiglio di peso massimo, anche a rischio di rimanerne schiacciato, per rendere più spedita l’azione di governo, sottraendola alle vecchie “liturgie” dei vertici di maggioranza.

La vignetta di Stefano Rolli, sul Secolo XIX, che ritrae il presidente del Consiglio solo nella sua stanza, alla quale si affacciano guardandosi bene dall’entrarvi il grillino Luigi Di Maio e il leghista Matteo Salvini, smentisce purtroppo la rappresentazione ottimistica del capo del governo. Che, dopo un lungo e difficile incontro col Ministro dell’Economia Giovanni Tria sulle nomine alla Cassa Depositi e Prestiti, non è riuscito né a mettere a confronto il suo interlocutore con Di Maio e Salvini né a confrontarsi lui da solo con loro due. E così il problema è rimasto irrisolto, con un ennesimo rinvio. Anzi, con una ulteriore dose di veleno nel dibattito politico e nei soliti retroscena, che finiscono in certe circostanze per reggere, a torto o a ragione, a tutte le precisazioni e smentite.

All’ostinazione di Tria nel sostenere al vertice della Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, attuale vice presidente della Banca Europea degli Investimenti, è stata attribuita la forza di un sostegno, dietro le quinte, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che si trova così, volente o nolente, coinvolto in una bega non si sa francamente se più di governo, di partiti o di persone: una bega che non sono riusciti a risolvere sino ad ora, con le buone o le cattive, né il presidente del Consiglio né il suo sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, a dispetto della buona fama di risolutore di cui quest’ultino gode da tempo.

Il maggiore referente politico di Giorgetti, che è naturalmente il segretario del suo partito e vice presidente del Consiglio Salvini, non sembra d’altronde molto preoccupato della situazione, Lui, pur facile ad accendersi nel linguaggio e nelle iniziative, l’ultima delle quali è una denuncia allo scrittore Roberto Saviano sul tema dell’immigrazione, che li contrappone furiosamente da tempo, ha cercato di sgonfiare l’incidente del vertice mancato con Tria e Conte, o col solo Conte, dicendo di non avere mai saputo della sua convocazione. E’ stata colpa, insomma, di qualche segretario o segretaria.

Nelle stesse ore, ma sul fronte di un altro problema, quello del decreto legge contro il precariato che è diventato la bandiera di Di Maio, si è assistito all’ennesimo scontro a distanza fra lo stesso Di Maio e il presidente dell’Inps Tito Boeri. Che, non conversando al bar con amici e intercettato da qualche giornalista curioso, ma parlando davanti alla competente commissione di Montecitorio ha accusato il vice presidente grillino del Consiglio di avere perduto ogni contatto con “la crosta terrestre”. Ed ha ribadito i calcoli, forse in difetto, dei suoi uffici previdenziali secondo i quali la lotta ai contratti a termine produrrà più che contratti a tempo indeterminato, almeno ottomila nuovi disoccupati l’anno.

Il mandato dell’attuale presidente dell’Inps scadrà a fine anno. E solo allora Conte, per quanto contrariato per lo scontro ormai continuo col vice presidente del Consiglio e superministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, potrà dire se Boeri sarà sostituito o confermato. Lo ha comunicato lui stesso nella già ricordata intervista al Fatto Quotidiano, prima della nuova raffica di polemiche, che peraltro ha coinvolto anche l’altro vice presidente del Consiglio, Salvini. Il quale non perdona a Boeri di vedere negli immigrati le risorse necessarie a garantire il pagamento delle pensioni, attuali e future.